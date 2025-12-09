경기도 “폭염에 이어 한파 등 예측불가능한 기후재난도 지원받아요”

경기 기후보험 시행 8개월 만에 4만2278건 지급

이처럼 전체 지급 건수의 98%인 4만1444건이 고령이나 저소득층 등 이른바 기후 취약계층이어서 예기치 못한 위험에 대비하기 어려운 도민에게 도움이 됐다는 게 경기도의 설명이다.