‘2029년 공학 전환’ 동덕여대 학생 총투표서 85.7% “반대”
동덕여대 총학생회가 진행한 총투표에서 85.7%에 응답자가 남녀공학 전환에 반대한다는 의견을 낸 것으로 파악됐다.
9일 대학가에 따르면 동덕여대 총학생회는 ‘공학 전환에 대한 8000 동덕인 의견 조사’ 학생 총투표를 진행한 후 이날 오전 이같은 결과를 발표했다. 투표는 지난 3일부터 이날 오후 7시30분까지 오프라인으로 진행됐으며, 투표율은 50.4%로 과반을 충족했다.
전체 응답자 3470명 중 반대 응답이 2975명(85.7%)으로 가장 많았다. 찬성은 280명(8.1%)에 불과했다. 이어 기권 147명(4.2%), 무효 68명(2%) 순이었다.
총학생회는 이날 오후 2시 동덕여대 정문에서 남녀공학 전환 논의에 학생 의견 반영을 촉구하는 기자회견을 연 후 투표 결과를 학교 측에 전달할 예정이다.
앞서 학교 측은 전날 학생 총투표에 대한 입장문을 홈페이지에 게시했다. 학교 측은 “이번 공학 전환 공론화에서의 교수, 학생, 직원, 동문(1:1:1:1) 비율 반영은 대학 구성원 전체가 평등하게 의사 형성에 참여할 수 있도록 한 민주적 시도”라고 밝혔다. 민주적 절차에 따라 의사결정이 이뤄졌다는 해명이다.
이어 “일부 학생이 권고안 최종 결과가 자신의 입장과 다르다는 이유로 절차의 정당성을 부정하거나 다른 방식으로 의견을 표출하고 있다”며 “이는 상호 합의 사항을 존중하지 않는 것”이라고 지적했다.
학교 측은 오는 15일 오후 2시 동덕여대 발전계획 설명회를 연다. 이는 지난 3일 김명애 총장이 공학 전환 입장문을 공개하며 예고한 일정이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사