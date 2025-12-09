미국 간 쿠팡 소송전…“본사 역할 파헤칠 것”

“피해자들에게 실질적 배상 이뤄지도록”

연내 美 법원 소 제기 목표

2일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 쿠팡 개인정보 유출 사고 관련 현안질의에서 이상휘 국민의힘 의원 책상에 김범석 쿠팡 의장의 사진기사 프린트가 놓여 있다. 뉴시스

과거 선례를 토대로 중대한 과실이 있는 기업에 대해 징벌적 손해배상을 청구하고, 쿠팡의 지배구조·위험관리 의무 위반을 근거로 책임을 물을 것”이라고 강조했다.