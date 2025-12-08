의사단체 “‘박나래 주사이모’ 졸업한 포강의대는 유령의대”
박나래 ‘주사이모’ 이씨 “내몽고 포강의대 졸업” 주장
공의모 “포강의과대학 존재하지 않아”
방송인 박나래가 이른바 ‘주사이모’에게 불법 의료 처치를 받았다는 의혹이 제기된 가운데, ‘주사이모’ 당사자가 밝힌 학력을 두고 의사단체가 “유령의대”라고 반박했다.
젊은 의사와 의대생들로 구성된 ‘공정한 사회를 바라는 의사들의 모임(공의모)’는 지난 7일 “A씨(‘박나래 주사이모’)는 불법 의료행위를 부인하며 자신이 ‘내몽고 포강의과대학병원에서 교수로 역임했다’고 주장했지만 확인 결과 ‘포강의과대학’이라는 의과대학은 존재하지 않았다”고 밝혔다.
그러면서 “A씨가 교수로 일했다는 포강의과대학은 중국 정부나 국제 의학교육 인증기관 어디에도 등록돼 있지 않다”며 “사실상 존재하지 않는 유령 의대”고 지적했다.
공의모에 따르면 중국 내 의과대학 수는 집계 방식에 따라 162~171개다. 이 중 내몽고 지역에 위치한 의대는 내몽고의과대학, 내몽고민족대학 의과대학, 내몽고적봉의대(치펑의대), 내몽고포두의대(바오터우의대) 등 4곳이다. 세계의학교육협회(WFME)에서 운영하는 ‘세계 의과대학 목록’에서도 내몽고 지역 의대는 위의 4곳만 확인됐다는 게 공의모의 설명이다.
내몽고에서 의사 자격을 획득했더라도 국내 의료 행위는 불법이라는 게 공의모의 주장이다. 이들은 “중국 의과대학 졸업자는 한국 의사국가시험 응시 자격이 부여되지 않는다”며 “A씨가 중국에서 의사면허를 취득했다 해도 한국에서 의료행위를 했다면 명백한 불법”이라고 했다. 그러면서 “의사가 아니더라도 ‘의대 교수’라는 직함을 사용하는 것은 가능하지만 A씨의 실제 의사 신분 여부는 별도 확인이 필요하다”며 당국의 조사를 촉구했다.
앞서 박나래가 A씨로부터 자택, 차량 등에서 항우울제 처방과 링거 시술 등을 받았다는 의혹이 제기됐다. 박나래의 소속사는 “의사 면허가 있는 분에게 영양제 주사를 맞은 것이 전부”라며 “병원에서 인연을 맺었고 스케줄이 힘들 때 왕진을 요청한 것”고 해명했다.
A씨 또한 자신의 인스타그램을 통해 의사 가운 차림의 사진을 올리며 “12~13년 전 내몽고를 오가며 공부했고 포강의과대학병원에서 최연소 교수로 역임했다”고 주장했다. 현재 해당 게시물은 내려간 상태다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
