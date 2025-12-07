서아프리카 베냉 쿠데타 시도…수시간 만에 진압
서아프리카 베냉에서 7일(현지시간) 군사 쿠데타가 발생했으나 정부군에 의해 수시간 만에 진압됐다.
AP, AFP 통신 등 외신에 따르면 이날 자신들을 ‘재건군사위원회’(CMR)라고 칭하는 군인 8명이 돌격소총 등으로 무장한 채 국영 TV에 출연해 파트리스 탈롱 대통령을 축출했다고 주장했다.
이들은 베냉 북부의 치안 악화와 전사자 유가족에 대한 방치 등을 쿠데타의 명분으로 내세웠다.
이 과정에서 베냉 최대 도시 코토누 거리에서는 대통령 집무실 진입을 시도하는 쿠데타군과 이를 막으려는 정부군 사이에 교전이 벌어지며 총성이 울리는 등 긴박한 상황이 이어졌다.
주베냉 프랑스 대사관은 SNS를 통해 탈롱 대통령 관저 인근인 ‘캠프 게조’에서 총격이 발생했다며 자국민들에게 외출 자제를 권고하기도 했다.
그러나 상황은 오래가지 않았다. 알라산 세이두 베냉 내무장관은 성명을 통해 “국가와 정부기관을 불안정하게 만들려는 반란 시도가 있었으나, 군이 이를 저지했다”고 공식 발표했다. 군 당국은 쿠데타에 가담한 군인 수십명을 체포한 것으로 전해졌다.
대통령실 관계자는 “소규모 반란군이 방송국만 일시적으로 장악했을 뿐”이라며 “정규군이 통제력을 회복했고 탈롱 대통령의 신변도 안전하다”고 설명했다.
서아프리카경제공동체(ECOWAS) 역시 성명을 내고 “국민의 의지에 반하는 위헌적 움직임을 규탄하며, 베냉의 헌법 수호를 위해 필요한 모든 지원을 하겠다”고 밝혔다.
이번 사태는 내년 4월로 예정된 대선을 앞두고 발생했다. 2016년 집권해 2021년 재선에 성공한 탈롱 대통령은 임기 10년을 채우고 물러날 예정이었으며, 최근 베냉 의회는 대통령 임기를 기존 5년에서 7년으로 연장하는 개헌안을 통과시킨 바 있다.
현재 차기 대선에서는 탈롱 대통령의 측근인 로뮤알드 와다그니 재정경제부 장관이 유력한 후보로 거론되고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
