與, ‘인사청탁 문자’ 비판 국힘에 “尹정권 부패엔 입 다물어”

문대림 더불어민주당 대변인은 7일 “국민의힘이 대통령실 비서관의 인사 추천 문자를 두고 ‘국정문란’이라며 목소리를 높이고 있다”며 “그러나 정작 윤석열 정권 내내 벌어진 진짜 인사 농단과 공직기강 붕괴에 대해서는 입을 다물고 있다”고 강하게 비판했다.
문 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 최근 불거진 ‘인사 추천 문자’ 논란에 대한 여당의 공세를 반박하며 이같이 말했다. 그는 “극우·부패 인사를 키워낸 당의 ‘인사 공정’ 타령, 뻔뻔한 코미디”라고 일갈했다.
이어 “국민의힘은 ‘형·누나 친분에 좌우된 인사’를 개탄했다”면서 “그렇다면 김건희 여사의 최측근들이 청와대를 장악하고 국정을 좌지우지한 것은 어떻게 설명하겠는가”라고 반문했다.
또한 “명품 가방과 금거북이가 오가며 이루어진 매관매직, 부동산 투기 의혹으로 얼룩진 인사들이 요직을 차지한 것은 어떻게 정당화할 것인가”라며 “문자 메시지와는 비교조차 할 수 없는 수준의 비리와 부패가 윤석열 정권 내내 자행됐다”고 했다.
문 대변인은 여당의 공세가 정치적 의도를 담고 있다고 지적했다. 그는 “국민의힘이 말하는 ‘국정문란’은 적반하장의 극치”라며 “해당 비서관은 즉각 사직했고 감찰도 진행 중이다. 반면 김건희 여사 관련 의혹들은 정권 내내 단 한 번도 제대로 조사되지 않았다”고 꼬집었다.
그러면서 “지금 국민의힘의 노림수는 명확하다. 내란 세력에 대한 사법적 판단이 이뤄질 때마다 억지 이슈를 띄워 국면을 흔들려는 것”이라며 “인사 논란을 빌미로 내란 책임을 흐리고, 정부의 개혁 동력을 약화시키려는 정치공작에 단호히 경고한다”고 강조했다.
아울러 “국민의힘은 더 이상 낡은 프레임과 억지 공세로 국민을 속일 수 없다는 사실을 직시하기 바란다”고 덧붙였다.
이번 논란은 지난 2일 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표가 국회 본회의 도중 김남국 대통령실 국민디지털소통비서관에게 특정 인사를 한국자동차산업협회장에 추천하는 문자메시지를 보낸 장면이 언론에 포착되면서 시작됐다.
당시 김 비서관은 문 수석부대표에게 “훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요”라고 답장했다. 이는 강훈식 대통령비서실장과 김현지 제1부속실장을 지칭한 것으로 해석돼 파장이 일었으며, 논란 직후 김 비서관은 사직했다.
