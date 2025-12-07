인천시, 2026년 역대 최대 국비 6조4000억원 확보

인천시청 전경. 인천시 제공

국비가 확보된 주요 사업은 인천의 미래 성장 기반을 다지고 시민 삶의 질을 한층 더 높이는 데 기여할 것으로 기대된다. 주요 사업과 확보 국비는 ▲수도권광역급행철도(GTX-B) 3095억원 ▲서울도시철도7호선 청라연장 1405억원 ▲인천발 KTX 1142억원 ▲서해5도 종합발전 지원 107억원 ▲공단고가교-서인천IC 혼잡도로 개선 161억원 ▲전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축 691억원 ▲수소자동차 보급 878억원 ▲노인 일자리 지원 1209억원 등이다.

이와 함께 추가 국비 확보를 위해 지역 국회의원들과 긴밀히 협력하고 국비상황실 상시 운영 등 전 행정력을 총동원해 국회 심사 단계에서도 적극적으로 대응했다.