조진웅, 소년범 과거에 ‘은퇴’… “시그널2 어쩌나” 파문 계속

연말 연예계에서 잇단 사건·사고 논란이 터지며 방송가와 제작 현장에 비상이 걸렸다. 배우 조진웅(본명 조원준·49)은 과거 소년범이었다는 사실이 알려진 뒤 은퇴를 선언했고, 매니저 갑질 의혹을 받은 개그우먼 박나래(40)는 상해 등 혐의로 입건된 뒤 맞고소에 나섰다. 파장이 이어지면서 이들이 출연한 드라마나 예능 프로그램은 적잖은 타격이 불가피한 상황이다.
조진웅은 6일 소속사 사람엔터테인먼트를 통해 “과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드린다”며 “모든 질책을 겸허히 수용하며 오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다”고 밝혔다. 그는 은퇴 결정에 대해 “지난 과오에 대해 져야 할 마땅한 책임이자 도리”라고 덧붙였다.
조진웅의 과거 범죄 이력은 전날 연예매체 디스패치 보도를 통해 알려졌다. 매체는 조진웅이 고교 시절 차량 절도와 성폭력 사건 등에 연루돼 소년원 생활을 했으며, 데뷔 이후에도 폭행과 음주운전 전력이 있다고 보도했다. 이에 소속사는 “미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다”고 일부 인정하면서도 “성폭행 관련 행위와는 무관하다”고 선을 그었다.
조진웅 파문으로 방송가는 비상에 걸렸다. SBS는 조진웅이 내레이션을 맡았던 4부작 스페셜 다큐멘터리 ‘범죄와의 전쟁’의 해설자를 교체하고 재녹음을 진행했다. KBS는 조진웅이 출연해 홍범도 장군 유해 봉환 여정을 다룬 다큐멘터리 ‘국민특사 조진웅, 홍범도 장군을 모셔오다’ 영상을 유튜브 채널에서 비공개 처리했다.
조진웅이 주연을 맡은 작품으로, 내년 6월 방송 예정이던 tvN 드라마 ‘두 번째 시그널’의 상황은 더 심각하다. 2016년 큰 인기를 끈 ‘시그널’의 후속작으로, 김은희 작가와 김혜수·이제훈 등 주연 배우들이 다시 뭉쳐 지난 8월 모든 촬영을 마친 상태다. 제작진은 향후 대응을 놓고 고심에 빠졌다. 조진웅의 역할이 주요 배역이어서 편집으로 들어내는 게 불가능하고, 제작비가 수백억원에 달하는 만큼 재촬영도 어려운 상황이기 때문이다. 방영을 강행하기에는 조진웅의 극 중 역할이 정의로운 형사 역할이라는 점에서 시청자의 반감을 살 수 있다는 부담이 크다.
평소 반듯하고 강직한 이미지로 사랑받은 조진웅의 과거 범죄 이력이 드러나면서 대중의 충격과 실망감은 더 큰 상황이다. 1996년 극단 생활을 시작해 2004년 영화 ‘말죽거리 잔혹사’로 스크린에 데뷔한 조진웅은 영화 ‘독전’ ‘경관의 피’ 등에서 형사 역을, ‘대장 김창수’ ‘암살’ 등에서 독립투사 역을 맡았다. 올해 제80회 광복절 경축식에서 국기에 대한 맹세문을 대표 낭독하기도 했다.
비판 여론이 큰 가운데 그의 소년보호처분 이력이 외부에 공개된 점을 둘러싼 논란도 이어지고 있다. 소년보호 재판 결과는 비공개가 원칙인데 이를 제3자가 공개하는 행위는 교정과 갱생을 목적으로 하는 법 취지에 어긋난다는 지적이다. 이 같은 방식의 폭로가 당사자에게 평생 지워지지 않는 사회적 낙인으로 작용할 수 있다는 우려도 나온다.
다른 연예인의 사건·사고도 잇따르고 있다. 박나래는 전 매니저 2명과 법적 분쟁을 벌이고 있다. 전 매니저들은 박나래의 폭행과 갑질, 대리 처방 의혹 등을 제기하며 손해배상 청구 소송과 함께 법원에 부동산 가압류를 신청했다. 이 과정에서 박나래의 1인 기획사 앤파크가 대중문화예술기획업자로 등록되지 않은 사실도 드러났다.
특수상해와 의료법, 대중문화산업법 위반 혐의로 지난 5일 입건된 박나래는 전 매니저들을 공갈 혐의로 6일 맞고소했다. 박나래가 고정 출연 중인 프로그램 제작진은 상황을 예의주시하고 있다. MBC 신규 예능 ‘나도신나’ 측은 5일 예정됐던 촬영을 취소했다. 반면 MBC ‘구해줘 홈즈’ ‘나 혼자 산다’, tvN ‘놀라운 토요일’ 등은 일단 예정대로 편집 없이 방송했다.
개그맨 조세호(43)도 ‘조직 폭력배 연관설’로 곤욕을 치렀다. 조세호가 불법 도박 사이트를 운영하는 폭력조직의 핵심 인물이 소유한 프랜차이즈를 홍보하고 고가의 선물을 받았다는 의혹이 온라인에서 제기된 것이다. 이에 대해 조세호 측은 “의혹은 제보자 개인의 추측에 불과할 뿐 사실이 아니다”며 “제보자에 대해 허위사실 적시 명예훼손 및 업무방해 등으로 형사·민사상 법적 대응을 검토 중”이라고 밝혔다.
