인터 마이애미 사상 첫 MLS컵 우승…2도움 메시 MVP

인터 마이애미 선수들이 7일(한국시간) 미국 플로리다주 포트로더데일 체이스 스타디움에서 열린 2025 MLS컵에서 밴쿠버 화이트캡스를 3대 1로 제압하며 정상에 오른 뒤 우승 세리머니를 펼치고 있다. AFP연합뉴스

리오넬 메시(인터 마이애미)가 7일(한국시간) 미국 플로리다주 포트로더데일 체이스 스타디움에서 열린 2025 MLS컵에서 밴쿠버 화이트캡스를 3대 1로 제압하며 정상에 오른 뒤 최우수선수(MVP) 트로피를 수상하고 있다. AFP연합뉴스

메시는 경기 후 ESPN과의 인터뷰에서 “세 명이 함께 이뤄낸 우승이라 더욱 특별하다. 나의 선수 생활 대부분을 함께한 이들을 우승으로 축하하며 떠나보낼 수 있어 기쁘다”고 소감을 밝혔다.