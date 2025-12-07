장수군, 지방소멸대응기금 평가 전국 최고 등급…120억 확보

전북 유일한 ‘우수지역‘ 선정

2024년에 이은 두 번째 ‘최고 등급’

전북 장수군이 지방소멸대응기금 평가에서 우수지역으로 선정됐다. 장수군 제공

전북 장수군이 행정안전부가 실시한 ‘2026년 지방소멸대응기금사업 투자계획 최종 평가’에서 전국 최고 등급을 받았다. 전북에서는 유일하게 우수지역으로 선정돼 120억원의 기금을 확보했다.



5일 장수군에 따르면 이번 평가는 전국 89개 인구감소지역을 대상으로 진행됐으며 장수군을 포함해 우수 등급을 받은 지자체는 총 8곳이다. 군은 지난해에 이어 2년 연속 최고 등급을 받으며 인구 정책 전 분야의 사업 추진에 한층 탄력을 얻게 됐다.



지방소멸대응기금은 정부가 지방소멸 문제를 해소하기 위해 지자체에 2022년부터 2031년까지 10년간 매년 1조원 규모로 차등 지원하는 재원이다. 우수지역에는 120억원을 지원하며 S등급 지역은 88억원, A등급 80억원, B등급에는 72억원이 배정된다.



장수군은 8월 1차 평가에서 상위 20%에 해당하는 19개 시·군에 선정된 뒤 최종 대면 평가에서 장수군의 인구감소 현황과 2026년 기금사업 투자전략의 타당성을 설명해 높은 평가를 받았다.



군은 내년 투자사업 방향을 인구 유입 확대와 정주여건 개선에 두고 K-샤모니 트레일시티 조성, 레드푸드 팩토리 조성사업, 맞춤형 주택 조성사업 등을 본격 추진할 계획이다.



특히 중점사업인 ‘K-샤모니 트레일시티 조성사업’은 장수트레일레이스의 국제화와 기반 조성을 통해 생활인구를 늘리는 것을 목표로 한다.



이번 성과에는 박희승 국회의원이 중앙부처 협의와 국회 차원의 지원에 지속적인 지원도 힘을 보탠 것으로 평가된다.



최훈식 군수는 “120억원의 지방소멸대응기금을 마중물로 삼아 이번에 추가 선정된 농어촌 기본소득과도 연계하겠다”며 “지방소멸 위기를 극복하고 ‘군민 모두가 행복한 장수’를 만들어 가겠다”고 말했다.



장수=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



