검찰 진술 뒤집은 도이치 주포 “김건희 연루됐을 것”
특검 조사서 진술 바꿔
검찰 조사 땐 “김건희는 피해자”
김건희 특검이 최근 구속된 도이치모터스 주가조작 사건 주포 이모씨로부터 “김건희 여사가 (주가조작에) 연루됐을 것 같다”는 취지의 진술을 확보한 것으로 전해졌다. 이씨는 과거 검찰 조사에서 김 여사가 주가조작에 대해 알지 못했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌는데, 특검 조사에서 이를 뒤집은 것이다.
7일 법조계에 따르면 특검은 최근 이씨를 조사하며 2010년 10월 28일과 11월 1일 김 여사의 대신증권 계좌가 동원된 통정매매에 대해 이 같은 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 해당 거래에선 주가조작 일당이 문자를 주고받은 지 7초 만에 매도 주문이 이뤄졌는데, 이를 두고 김 여사가 주가조작 일당과 공모한 것 아니냐는 논란이 일었다.
이씨는 2010년 11월부터 이뤄진 김 여사의 미래에셋증권 계좌 매도 내역에 대해서도 같은 취지로 답한 것으로 파악됐다. 두 계좌는 도이치모터스 2차 주가조작 시기인 2010년 10월~2012년 12월 시세조종에 활용된 것으로 알려져 있다.
김 여사의 주가조작 사전 인지 여부는 유무죄를 가를 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 특검은 김 여사가 당시 주가조작의 전체 윤곽을 알고 있었던 것은 아닌지 의심한다.
이씨의 특검 진술은 과거 서울중앙지검 조사에서 진술한 내용과 상반된 것이다. 이씨는 2009년 12월~2010년 9월 주가조작 주포 이정필씨의 시세조종을 김 여사가 알고 있었는지를 묻는 검찰 질문에 “김건희는 피해를 본 사람이라 생각한다”고 진술한 것으로 알려졌다. 김 여사는 주가조작에 대해 알지 못했고, 오히려 피해자에 속한다는 취지였다.
서울중앙지검은 지난해 10월 김 여사를 무혐의 처분하며 그 근거로 이씨를 비롯한 관련자들의 진술을 들었다. 당시 이정필씨는 검찰 조사에서 “김건희는 그냥 상장사 대표인 권오수의 말을 믿고 매수하려는 것 같았다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
특검은 이씨 진술을 토대로 김 여사의 주가조작 인지 여부를 밝힌다는 방침이다. 특검은 또 검찰이 김 여사에 대해 ‘봐주기 수사’를 했다는 의혹도 들여다보고 있다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
