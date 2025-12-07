시사 전체기사

검찰 진술 뒤집은 도이치 주포 “김건희 연루됐을 것”

입력:2025-12-07 17:00
특검 조사서 진술 바꿔
검찰 조사 땐 “김건희는 피해자”

도이치모터스 주가조작 주포 이모씨가 지난달 20일 충주시 소재 휴게소에서 체포돼 서울 광화문 김건희특검 조사실로 압송되고 있다. 연합뉴스

김건희 특검이 최근 구속된 도이치모터스 주가조작 사건 주포 이모씨로부터 “김건희 여사가 (주가조작에) 연루됐을 것 같다”는 취지의 진술을 확보한 것으로 전해졌다. 이씨는 과거 검찰 조사에서 김 여사가 주가조작에 대해 알지 못했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌는데, 특검 조사에서 이를 뒤집은 것이다.

7일 법조계에 따르면 특검은 최근 이씨를 조사하며 2010년 10월 28일과 11월 1일 김 여사의 대신증권 계좌가 동원된 통정매매에 대해 이 같은 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 해당 거래에선 주가조작 일당이 문자를 주고받은 지 7초 만에 매도 주문이 이뤄졌는데, 이를 두고 김 여사가 주가조작 일당과 공모한 것 아니냐는 논란이 일었다.

이씨는 2010년 11월부터 이뤄진 김 여사의 미래에셋증권 계좌 매도 내역에 대해서도 같은 취지로 답한 것으로 파악됐다. 두 계좌는 도이치모터스 2차 주가조작 시기인 2010년 10월~2012년 12월 시세조종에 활용된 것으로 알려져 있다.

김 여사의 주가조작 사전 인지 여부는 유무죄를 가를 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 특검은 김 여사가 당시 주가조작의 전체 윤곽을 알고 있었던 것은 아닌지 의심한다.

이씨의 특검 진술은 과거 서울중앙지검 조사에서 진술한 내용과 상반된 것이다. 이씨는 2009년 12월~2010년 9월 주가조작 주포 이정필씨의 시세조종을 김 여사가 알고 있었는지를 묻는 검찰 질문에 “김건희는 피해를 본 사람이라 생각한다”고 진술한 것으로 알려졌다. 김 여사는 주가조작에 대해 알지 못했고, 오히려 피해자에 속한다는 취지였다.

서울중앙지검은 지난해 10월 김 여사를 무혐의 처분하며 그 근거로 이씨를 비롯한 관련자들의 진술을 들었다. 당시 이정필씨는 검찰 조사에서 “김건희는 그냥 상장사 대표인 권오수의 말을 믿고 매수하려는 것 같았다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

특검은 이씨 진술을 토대로 김 여사의 주가조작 인지 여부를 밝힌다는 방침이다. 특검은 또 검찰이 김 여사에 대해 ‘봐주기 수사’를 했다는 의혹도 들여다보고 있다.

이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr

