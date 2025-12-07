스마일게이트 희망스튜디오, 어린이 합창단 공연 ‘희망나래 콘서트’
스마일게이트 희망스튜디오는 오는 13일스마일게이트 캠퍼스 1층 로비에서 희망스피커 2기와 함께하는 어린이 합창단 공연 ‘2025 희망나래 콘서트‘를 개최한다.
이번 콘서트는 취약계층 아동·청소년들이 음악 교육을 받고 공연에 오르는 경험을 통해 자기효능감을 강화하고 사회성을 키울 수 있도록 돕는 성장형 프로젝트로 기획됐다. 공연에 나선 하얀나래어린이합창단은 단원들의 꿈을 주제로 희망스피커가 작사, 작곡한 특별한 곡들을 선보인다. 희망스튜디오 기부 플랫폼를 기반으로 스트리머가 자신의 재능을 기부 콘텐츠로 확장한 사례다.
2025 희망나래 콘서트는 희망스튜디오와 희망스피커가 함께 기획했다. 희망스피커는 희망스튜디오와 함께 선한 영향력을 확산하고 실천하는 게임 스트리머, 커뮤니티다. 이번 희망스피커 2기에는 음악적 재능이 있는 ‘신선한 망치’, ‘곰캐’, ‘선짱’, ‘김바쏘’, ‘미쵸밥’, ‘멜론티’, ‘사월낭자’가 참여했다. 희망스피커는 이번 콘서트에 앞서 아이들의 음악 교육을 진행했으며, 공연 기획에도 참여했다. 특히 ‘김바쏘’와 ‘멜론티’는 아이들을 응원하는 축하 공연을 선보인다.
공연 중간에는 단원들이 자신의 꿈과 연습 과정에서 느낀 ‘성장의 경험’을 나누는 토크 프로그램 ‘꿈터뷰’가 진행된다. 또 쿠키 등 선물을 받을 수 있는 참여형 기부 부스와 희망스피커가 아이들에게 쓴 편지 등을 전시하는 공간도 마련된다.
콘서트는 당일 오후 2시, 5시 두 차례 진행한다. 희망스피커 팬을 비롯해 게임 유저, 스마일게이트 구성원 등 총 240명이 관람할 예정이다. ‘2025 희망나래 콘서트’ 참여를 희망하는 관람객은 희망스튜디오 기부 플랫폼 ‘HEALing’ 페이지에서 관람 신청을 할 수 있다.
희망스튜디오 권연주 이사는 “희망스튜디오는 유저들이 자신의 개성과 재능을 기반으로 직접 기부와 봉사 프로젝트를 기획 운영할 수 있는 참여형 사회공헌 플랫폼이다. 앞으로도 유저들이 스스로 사회문제 해결에 참여하고 선한 영향력을 콘텐츠로 확장해 나갈 수 있는 플랫폼으로 성장해 나아가겠다”고 말했다.
