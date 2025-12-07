스마일게이트 희망스튜디오, 어린이 합창단 공연 ‘희망나래 콘서트’

스마일게이트 희망스튜디오는 오는 13일스마일게이트 캠퍼스 1층 로비에서 희망스피커 2기와 함께하는 어린이 합창단 공연 ‘2025 희망나래 콘서트‘를 개최한다.

희망스튜디오 권연주 이사는 “희망스튜디오는 유저들이 자신의 개성과 재능을 기반으로 직접 기부와 봉사 프로젝트를 기획 운영할 수 있는 참여형 사회공헌 플랫폼이다. 앞으로도 유저들이 스스로 사회문제 해결에 참여하고 선한 영향력을 콘텐츠로 확장해 나갈 수 있는 플랫폼으로 성장해 나아가겠다”고 말했다.