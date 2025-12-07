크래프톤 ‘배틀그라운드 모바일’ 포르쉐와 협업

크래프톤의 ‘배틀그라운드 모바일’이 독일 자동차 브랜드 포르쉐, ‘PUBG: 배틀그라운드’와 함께하는 글로벌 3자 컬래버레이션을 진행한다. 이번 협업은 내년 3월 1일까지 진행한다.

이번 협업을 통해 이용자들은 포르쉐 918 스파이더를 비롯해 포르쉐 파나메라 터보 S, 포르쉐 카이엔 터보 GT, 포르쉐 911 카레라 4 GTS 카브리올레 등 포르쉐의 대표 모델을 전장에서 운전할 수 있다. 각 차량은 포르쉐 특유의 세련된 디자인과 고성능 주행감을 반영했다. 모델별 전용 색상과 커스터마이징 옵션이 제공된다.또한 이용자들은 포르쉐 테마의 다양한 꾸미기 아이템을 통해 자신만의 개성을 표현할 수 있다. 포르쉐 레이싱 수트, 레이싱 헬멧, 패러슈트, 엠블럼 오브제, 카 키 오브제 등 포르쉐 감성을 담은 액세서리를 장착했다.텐센트게임즈 펍지 모바일 퍼블리싱 총괄 빈센트 왕은 “이번 포르쉐와의 협업은 열정과 퍼포먼스, 창의성이라는 공통된 가치를 바탕으로 완성된 특별한 파트너십”이라며 “정밀한 드라이빙의 짜릿함과 배틀그라운드의 박진감 넘치는 전투가 결합된 색다른 경험을 이용자들에게 선사하게 되어 기쁘다”고 밝혔다.이번 포르쉐 협업은 ‘정밀함이 승리를 만든다. 자신감이 그 승리를 이끈다(Precision rules. Confidence drives it)’를 슬로건으로 한 글로벌 캠페인의 일환이다. 배틀그라운드 모바일과 배틀그라운드(PC·콘솔 버전) 가 함께 진행하는 통합 프로젝트다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지