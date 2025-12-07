쿠팡 이용자 6분의1은 ‘피싱 취약’ 60대 이상… ‘탈팡’도 힘들다

연합뉴스 제공

실제 지난해 과학기술정보통신부 디지털 정보격차 실태조사에서도 60대 이상 고령층의 76.4%(복수 응답)가 디지털 기기 문제 발생 시 “가족에게 도움을 요청한다”고 답한 반면 “스스로 해결한다”는 응답은 35.7%에 그쳤다. 경기도 성남시에 거주하는 김모(76)씨는 “쿠팡에서 개인정보가 새어 나갔다는 안내를 받은 뒤, 예전에는 대수롭지 않게 넘기던 스팸 전화도 눈에 들어온다”며 “모르는 번호가 뜨기만 해도 혹시 관련된 건 아닌지 불안하다”고 말했다. 이어 “탈퇴나 보안 설정을 하려고 해도 무엇을 눌러야 할지 몰라 그냥 두고 있다”고 토로했다.