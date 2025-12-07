김민석 “‘받들어 총’ 경위 설명하라”…서울시 전방위 압박

김민석 국무총리(가운데)가 지난달 17일 서울 광화문광장의 '감사의 정원' 공사 현장을 방문해 둘러보고 있다. 페이스북 캡처

첫 번째 조사에서는 이 공간에 적합한 상징물에 대한 선호도 조사가 이뤄졌고, 태극기가 가장 선호하는 상징물로 꼽혔다. 두 번째 조사에서는 ‘감사의 공간’(가칭) 조성 자체에 대한 찬반 조사가 이뤄졌다.