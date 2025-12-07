넥슨, 신규 개발 자회사 ‘딜로퀘스트’ 설립

넥슨의 신규 개발 법인 딜로퀘스트가 출범했다.

5일 넥슨에 따르면 딜로퀘스트는 넥슨코리아의 100% 자회사다. 넥슨이 보유한 IP에 대한 깊은 이해를 바탕으로 개발 역량을 집중해 안정적이고 체계적인 개발 환경을 마련하고 신작 개발을 추진한다.초대 대표이사에는 넥슨코리아 김종율 퍼블리싱라이브본부 부본부장이 선임됐다. 김 대표는 2008년 넥슨에 입사해 '크레이지아케이드비엔비' '버블파이터' '마영전' '메이플스토리2' 등의 해외 서비스 및 퍼블리싱을 진행했다. '바람의나라: 연' '프라시아전기' 등 프로젝트의 라이브 퍼블리싱 총괄을 맡아 개발 역량을 인정받았다.신규 법인 딜로퀘스트에는 이태성 총괄디렉터를 주축으로 핵심 개발 인력이 다수 합류한다. 또한 2026년 중 공개 채용을 통해 개발팀의 규모를 확대하며 신작 개발을 본격적으로 추진할 계획이다.김 대표는 "새로운 개발 법인에서 넥슨의 개발 역량을 집중하여 많은 유저분들의 기대에 부응하는 신작을 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr