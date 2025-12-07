광주 북구, 아동정책영향평가 ‘우수 기관’…3년 연속
보건복지부 장관 표창 수상
광주광역시 북구는 보건복지부가 주관하는 ‘2025년 아동정책영향평가’에서 광주에서 유일하게 3년 연속 우수 지자체로 선정됐다고 7일 밝혔다.
아동정책영향평가는 지자체의 법령․계획․사업 등이 아동의 권리와 삶에 미치는 영향을 점검하고 그 결과를 반영하기 위한 제도로 우수사례를 발굴 및 확산하고 유공 기관을 격려하고자 마련됐다.
올해 평가는 보건보지부 산하 아동권리보장원에서 전국 243개 기초·광역 지자체의 법령․계획․사업 등을 대상으로 참여도와 지속성, 적극성, 적절성, 사전교육 이수, 타당성 등 총 6개 항목을 종합 평가했다.
북구는 이번 평가에서 지표 전반에서 높은 점수를 얻으며 아동 친화 정책 시스템을 효율적으로 구축했다고 호평받았다.
특히 북구가 구정 운영에 아동들의 목소리를 반영하기 위한 창구 역할을 하는 ‘아동정책제안대회’ 운영 사례가 우수사례로 선정됐다. 아동들에게 정책 제안 기회를 제공하고 이를 구정에 반영해 아동친화도시 조성에 기여했다는 평가를 받았다.
돌봄 공백 해소를 위해 아동의 병원 진료부터 약 처방, 귀가까지 책임지는 ‘아픈아이 병원동행 서비스’와 미래 세대 생태 감수성 강화를 위한 ‘유아 기후 생태놀이교실’ 등도 아동 권리 증진에 실효성 있는 시책들로 인정받았다.
평가 결과 전국 17개 지자체가 아동정책영향평가 우수기관으로 선정됐으며 북구는 그중에서도 상위 6개 지자체에 포함돼 보건복지부 장관상을 수상하게 됐다.
시상식은 오는 8일 강원도 원주에서 열리는 제13회 아동정책포럼 행사장에서 개최된다.
문인 광주 북구청장은 “3년 연속 아동정책영향평가 우수기관 선정은 아동의 권리를 최우선 가치로 두고 정책을 추진해 온 결과”라며 “앞으로도 아동의 눈높이에서 정책을 설계해 아이들이 안전하고 행복한 북구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사