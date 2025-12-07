라이온하트 스튜디오, 개발 직군 채용 연계형 인턴 모집

라이온하트 스튜디오는 내년도 채용 연계형 인턴 모집을 진행한다.

이번 인턴 모집은 재학 또는 휴학 중인 대학생 및 취업 준비생을 대상으로 한다. 지원 기간은 오는 14일까지다. 최종 선발자는 내년 1월부터 4월까지 약 3개월간 실무를 경험하게 된다.모집 분야는 게임 개발 내 기획 직군으로, ▲오딘: 발할라 라이징, ▲프로젝트 Q, ▲프로젝트 C, ▲프로젝트 O 등 개발 프로젝트의 콘텐츠, 밸런스, 시스템, 레벨 기획 파트다.전형 절차는 서류, 과제, 면접 순으로 진행된다. 라이온하트 스튜디오는 이번 인턴십을 통해 전문성을 갖춘 인재를 조기에 발굴하고, 우수 인턴에게는 정규직 채용 기회를 제공한다. 지원 접수는 공식 홈페이지와 게임잡을 통해 가능하다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지