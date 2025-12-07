컴투스홀딩스, 신작 MMORPG ‘프로젝트 V(가제)’ 글로벌 퍼블리싱 계약

컴투스홀딩스는 유티플러스인터랙티브가 개발 중인 MMORPG ‘프로젝트 V(가제)’의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 계약을 통해 컴투스홀딩스는 프로젝트 V의 국내 및 글로벌 퍼블리싱을 담당한다. 이 게임은 내년 출시를 목표로 준비 중이다.

컴투스홀딩스와 두 번째 협업을 진행하는 유티플러스인터랙티브는 2006년 설립 이후 MMORPG ‘탈리온’을 비롯해 다양한 장르의 게임을 개발했다. 프로젝트 V는 컴투스홀딩스가 서비스 중인 MMORPG ‘탈리온’의 정식 후속작이다.

전작의 호쾌한 액션성과 전투 감각을 계승하면서 현재 시장 트렌드에 걸맞는 새로운 방향성으로 제작한다.

게임사는 “기존의 페이투윈(Pay to Win) 방식에서 벗어나 플레이에 따른 자연스런 성장과 그 과정의 재미를 추구할 것”이라면서 “

설명했다.