제주 자율주행 시범운행, 국토부 평가서 최고 등급
제주도가 국토교통부가 시행한 ‘자율주행자동차 시범운행지구 운영성과 평가’에서 최고 등급인 A등급을 획득했다.
7일 제주도에 따르면 국토부는 전국 36개 시범운행지구를 평가해 제주와 서울·충청·안양 등 6곳을 A등급으로 선정했다. 국토부는 자율자동차법에 따라 평가 시점 기준 만 1년 이상 운영된 시범운행지구에 대해 매년 운영 성과를 평가하고 있다.
제주도는 2020년 12월 자율주행자동차 시범운행지구로 지정되면서 제주시청과 공항, 서귀포시청을 잇는 노선을 운행하고 있다.
901번은 제주시청에서 서귀포시청 1청사까지 116㎞, 902번은 제주시청과 제주공항을 순환하는 9.3㎞ 구간이다.
해당 구간의 올해 6~11월 탑승객은 1858명으로, 전년 동기(1493명)보다 25% 증가했다. 연말과 연휴 수송 수요를 고려하면 이용자 수는 더 늘어날 전망된다.
지난 9월 22일부터는 성산일출봉 지구를 추가 시범운행지구로 지정받아 운전석 없는 관광형 자율주행 버스 ‘일출봉 GO’를 운행하고 있다.
평일 오전 10시부터 오후 5시까지 섭지코지에서 신양해수욕장, 광치기해변, 성산일출봉 성산 수협 앞을 왕복 6.9㎞ 운행하고 있다. 11월 말까지 두 달간 관광객 등 1006명이 탑승했다.
10월부터는 신제주 주요 도로 12㎞ 구간과 제주시 영평동 첨단과학기술단지 일대 4.8㎞ 구간에서 매일 오전 자율주행 도로청소차를 운행하고 있다.
내년부터는 자율주행 기반 삼다수 물류 운송 서비스를 시범 운행해 관광뿐 아니라 물류산업까지 경쟁력을 확보해 나갈 계획이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
