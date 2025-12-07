포천시 ‘평화경제특구 유치’ 시민설명회 개최
경기 포천시가 시민설명회를 열고 평화경제특구 조성 구상안을 공유하며 의견을 수렴했다.
포천시는 지난 5일 포천시청 대회의실에서 시민설명회를 개최해 평화경제특구 조성 구상안을 시민과 공유했다. 이날 행사에는 백영현 시장, 임종훈 포천시의회 의장, 유관기관 대표 및 읍면동 단체장 등 100여명이 참석했다.
평화경제특구 조성은 2023년 12월 시행된 ‘평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률’에 따른 후속 조치로, 남북 간 경제 교류와 상호 보완성 강화를 통해 남북경제공동체 실현을 목표로 한다. 전국적으로 북한 접경 지역을 포함한 17개 시·군이 대상이며, 경기도는 8개 시·군이 해당된다.
포천시는 특구 유치를 위해 2025년까지 11개월간 평화경제특구 조성방안 수립 연구용역을 진행하며 자체 구상안을 마련했다. 구상안은 한탄강 중심의 관광자원과 첨단 농업 등 미래 산업을 결합한 융합형 특구 조성을 전략으로 삼고, 남북교류 상황 변화에도 단계적으로 특구 기능을 수행할 수 있도록 설계됐다.
시 관계자는 “한국전쟁 격전지이자 군사적 긴장감이 존재하는 한반도의 중심에서 포천을 기점으로 육로 기반 경제협력을 강화하는 것은 남북 평화경제공동체 실현뿐 아니라 지역 균형발전과 국가 경쟁력 강화에도 기여할 것”이라며 “준비된 비전과 전략을 바탕으로 특구 유치를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
