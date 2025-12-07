최호정 서울시의장 “지방자치 30년, 지방 권한은 그대로…권한 이양 필요”
“지방자치가 30년 됐는데, 지방의 권한은 30년 전이나 지금이나 크게 다를
바가 없다. 완전한 지방자치 위해선 권한 확립이 최우선이다.”
최호정 서울시의회 의장은 최근 국민일보와의 인터뷰에서 “지방자치는 말 그대로 지방의 일을 지방 스스로 할 수 있도록 권한과 여건을 제공하는 게 핵심”이라며 이 같이 밝혔다. 그러면서 “자치 재정권, 자치 입법권, 자치 조직권 등 권한 이양이 필요하다”고 강조했다.
최 의장은 특히 재정분권은 지방자치 30년 동안 오히려 후퇴한 부분이라고 했다. 최 의장은 “현재 국세와 지방세 비율이 7.5대 2.5”라며 “자치의 연료가 되는 재정을 정부가 틀어쥐고 있다”고 지적했다.
이어 “돈이 있어야 사업이든 정책이든 한다. 그래야 완전한 지방자치가 될 수 있다고 생각한다”며 “당장 OECD(경제협력개발기구) 수준(4대 6, 5대 5)까지는 어렵더라도 7대 3까진 상향해야 된다”고 말했다.
최 의장은 지방의회법 제정에도 목소리를 높였다. 지방자치법 체제에서는 지방의회가 집행기관의 ‘곁방살이’를 벗어날 수 없다는 지적이다. 서울시의회 역사상 첫 여성 의장인 최 의장은 지난 8월 전국 17개 시·도의회 의장으로 구성된 ‘대한민국시도의회의장협의회’ 제19대 회장으로도 선출됐다.
최 의장은 “2년 전 지방자치법 개정으로 인사권은 독립됐지만, 여전히 지방의회의 조직권, 예산편성권, 감사권은 집행기관에 있다”며 “그렇다보니 의회가 자체적으로 조직을 구성할 수도, 사무처 예산을 편성할 수도, 내부 감사도 할 수 없다”고 했다.
“시민의 뜻을 조례에, 예산에, 정책에 담아내려면 지방의회법이 필요하다”며 “적어도 내년 상반기 중에 입법 결실이 나올 수 있도록 노력하겠다”는 말도 덧붙였다.
이와 함께 최 의장은 지방의회 전문성과 직결되는 의회 정책지원관 정수 확대(의원 1명당 정책지원관 1명) 및 별정직 전환도 반드시 해결해야할 과제라고 전했다.
최 의장은 “부임하고 현장민원과와 의정국장(3급) 자리를 신설했다. 서울시의회가 더 전문화되고 효율화되는 길이라고 봤기 때문”이라며 “정책지원관 역시 마찬가지”라고 했다. 그는 “현재 지방의회 정책지원관은 의원 2명 당 1명이다. 국회의원 보좌관이 의원 1명당 9명인 것에 비해 불합리하고 비효율적”이라고 덧붙였다.
남은 임기 최 의장의 목표는 분명했다. 최 의장은 “지방의회는 시민 목소리에 신속하게 반응하고, 변화의 피드백을 드릴 때 쓸모가 커진다”며 “지금처럼 현장을 다니며 의원들이 시민께 약속했던 사업을 1%라도 더 이룰 수 있도록 돕겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
