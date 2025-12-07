한국 ‘뉴로모픽 반도체’ 특허출원 증가율 세계 2위

출원인별로는 IBM(345건)과 퀄컴(299건)이 1위와 2위를 각각 차지했다. 한국 기관은 삼성전자가 183건으로 3위, 한국전자통신연구원(ETRI)이 85건으로 6위, SK 하이닉스는 84건으로 7위, 서울대가 56건으로 9위를 차지하는 등 4개 기관이 상위 10개 다출원인에 이름을 올렸다.

김희태 지식재산처 반도체심사추진단장은 “뉴로모픽 반도체 분야의 기술 성숙도가 높아지면서 상용화 기술선점을 위한 특허권 확보경쟁이 치열해지고 있다”며 “우리 기업이 뉴로모픽 반도체 기술 분야를 주도해 나갈 수 있도록 관련기관과 협력체계를 구축하고 특허분석결과를 산업계와 공유하겠다”고 말했다.