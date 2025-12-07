한국 ‘뉴로모픽 반도체’ 특허출원 증가율 세계 2위
한국의 ‘뉴로모픽 반도체’ 분야 특허 출원 증가율이 세계에서 두 번째로 높은 것으로 나타났다. 뉴로모픽 반도체는 인간의 뇌 신경망을 모방해 만든 차세대 반도체다.
지식재산처가 2003~2024년 한국 미국 중국 유럽연합(EU) 일본 등 선진 5개 지식재산 관청(IP5)에 출원된 뉴로모픽 반도체 분야 특허를 분석한 결과 한국의 특허출원 증가율이 22년 간 39.1%를 기록하며 중국(39.3%)에 이어 세계 2위를 차지했다. 특허출원 건수는 702건으로 미국의 1528건, 중국 839건에 이어 3위였다.
출원인별로는 IBM(345건)과 퀄컴(299건)이 1위와 2위를 각각 차지했다. 한국 기관은 삼성전자가 183건으로 3위, 한국전자통신연구원(ETRI)이 85건으로 6위, SK 하이닉스는 84건으로 7위, 서울대가 56건으로 9위를 차지하는 등 4개 기관이 상위 10개 다출원인에 이름을 올렸다.
뉴로모픽 반도체는 기존 방식보다 적은 전력으로 연산을 수행할 수 있어 자율주행과 지능형 로봇, 생체인식, 의료진단, 엣지 디바이스 등 다양한 첨단 응용기술 분야에서 활발하게 활용될 것으로 예상된다.
지난해 2850만달러 규모였던 시장 규모도 연평균 89.7% 성장하면서 2030년 13억2520만달러로 커질 전망이다.
김희태 지식재산처 반도체심사추진단장은 “뉴로모픽 반도체 분야의 기술 성숙도가 높아지면서 상용화 기술선점을 위한 특허권 확보경쟁이 치열해지고 있다”며 “우리 기업이 뉴로모픽 반도체 기술 분야를 주도해 나갈 수 있도록 관련기관과 협력체계를 구축하고 특허분석결과를 산업계와 공유하겠다”고 말했다.
