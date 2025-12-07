산·학이 지역 혁신 이끈다…‘세종 산·학혁신포럼’ 개최

2025 세종 산학혁신포럼 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 고려대 세종캠퍼스 제공

이어 세종테크노파크와 세종창조경제혁신센터, 세종상공회의소는 2026년 기업지원 프로그램을 통한 기술 개발, 창업 지원, 판로 확대 및 수출 지원 전략을 발표했다. 고려대 기술지주회사와 세종 RISE 사업단은 각종 산·학협력 프로그램과 교육 프로그램을 소개했다.

‘가족회사 간 협업의 시간’에서는 RISE 사업에 고려대 가족회사들의 참여를 촉진하기 위한 방안을 다뤘다.

미래도시경영연구원과 한국EMS협회, 딩펫시큐리티가 협업을 제안함에 따라 각 기관들도 협업 체계를 구체화하기로 했다.

김덕봉 고려대 특임교수는 “고려대 가족회사들과 세종 지역 기업 간 협업 간담회를 정례화하고 RISE 사업과 연계해 지역 혁신에 기여할 수 있도록 만들 것”이라고 강조했다.