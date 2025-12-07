산·학이 지역 혁신 이끈다…‘세종 산·학혁신포럼’ 개최
세종 지역의 산업·학계 전문가들이 한 자리에 모여 지역 혁신 방안을 논의하는 자리가 마련됐다.
고려대 세종캠퍼스는 최근 세종 코트야드 바이 메리어트 호텔에서 ‘2025 세종 산·학혁신포럼’을 개최했다고 7일 밝혔다.
세종시와 지역 혁신기관·기업, 고려대 가족기업 관계자 등 150여명이 참석해 세종 RISE 사업단 및 교육·연구 사업의 성과를 공유하는 한편 RISE 사업의 성공적인 추진 전략을 논의했다.
세종신용보증재단과 고려대 세종산학협력단은 이날 세종 지역 창업 생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
양지운 고려대 세종부총장은 “우리는 지금 인공지능(AI) 기술이 산업뿐 아니라 사회 전반을 재편하는 거대한 전환기에 서 있다”며 “대학은 미래 인재와 지식을, 기업과 지역은 혁신의 현장을, 지자체와 공공기관이 정책과 제도를 뒷받침할 때 세종 지역의 혁신 생태계가 완성될 것”이라고 설명했다.
이어 세종테크노파크와 세종창조경제혁신센터, 세종상공회의소는 2026년 기업지원 프로그램을 통한 기술 개발, 창업 지원, 판로 확대 및 수출 지원 전략을 발표했다. 고려대 기술지주회사와 세종 RISE 사업단은 각종 산·학협력 프로그램과 교육 프로그램을 소개했다.
‘가족회사 간 협업의 시간’에서는 RISE 사업에 고려대 가족회사들의 참여를 촉진하기 위한 방안을 다뤘다. 미래도시경영연구원과 한국EMS협회, 딩펫시큐리티가 협업을 제안함에 따라 각 기관들도 협업 체계를 구체화하기로 했다.
김덕봉 고려대 특임교수는 “고려대 가족회사들과 세종 지역 기업 간 협업 간담회를 정례화하고 RISE 사업과 연계해 지역 혁신에 기여할 수 있도록 만들 것”이라고 강조했다.
이승원 세종시 경제부시장은 “고려대 세종캠퍼스가 주관하는 ‘미래 모빌리티’ ‘정보 보호’ ‘양자’ 분야는 세종시의 미래 성장과 닿아 있는 핵심 분야”이라며 “세종을 ‘대학이 모이는 도시’에서 더 나아가 ‘대학·기업·지자체가 하나의 교육 및 연구 생태계를 구성하는 도시’로 발전시키는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사