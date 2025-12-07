광주 내년 인공지능 예산 1634억원…AI 거점 본격화

NPU 센터·자율주행 실증사업 등 추진

AI 인프라·실증·인재양성 전 방면 투자

강기정 광주광역시장이 지난 3일 오후 시청 비즈니스룸에서 2026년 국비예산 관련 기자회견을 하고 있다. 광주광역시청 제공

2026년 광주 인공지능(AI) 분야 정부예산 표. 광주광역시 제공

AI 헬스케어·뷰티산업 육성에도 4개 사업, 81억원이 반영됐다.