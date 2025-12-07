정부 핵심 인사 전북 집결…타운홀 미팅 앞두고 지역 현안 ‘급물살’
총리, 익산 식품·교통 현장 점검
전라선·익산역·광역교통망 개선 기대
전북도 ‘광역 통합’ 논의 재부상
정부 주요 인사들이 잇달아 전북을 찾아 지역 현안을 직접 점검하면서 이달 예정된 타운홀 미팅을 앞두고 지역과 정치권의 기대감이 커지고 있다. 교통 기반과 행정구조 개편 등 굵직한 의제가 주목받으며 전북의 정책 환경이 변곡점을 맞을 수 있다는 분석도 나온다.
김민석 국무총리는 5일 익산 국가식품클러스터 내 청년식품창업센터를 방문해 청년 창업기업과 간담회를 하고 현장을 둘러봤다. 이곳은 제품 개발부터 시장 진출까지 전 과정을 지원하는 창업지원 시설이다. 김 총리는 “익산의 식품산업 육성 모델은 전국 확장 가능성이 크다”며 “청년창업 생태계를 강화하는 것은 K-푸드 경쟁력 확보가 중요하다”고 강조했다.
간담회에서는 청년창업 성공사례를 중심으로 로컬웍스 등 5개 기업이 참여해 제품 개발과정과 애로사항을 공유했다.
익산시는 총리에게 전라선 고속화 조기 추진, KTX 익산역 시설개선, 전북권 산재전문병원 예타 선정 등을 건의했다. 특히 전라선 고속화는 예비타당성 조사 이후 착공까지 시간이 지연되는 구조적 한계가 있어 지역에서는 속도감 있는 추진에 대한 요구가 제기돼 왔다.
같은 날 김윤덕 국토교통부 장관도 익산역을 방문해 철도 기반시설을 점검했다. 익산역은 호남·전라·장항선을 잇는 철도 거점으로 향후 새만금 배후도시의 관문 역할이 기대되는 곳이다.
김 장관은 이어 전주에서 열린 ‘제1회 전주권 광역교통위원회’에 참석해 전북도가 요청한 전주∼완주 구간 도로 확장, 익산역 복합환승체계 개선 등 주요 사업을 논의했다. 이날 전북 생활권 교통현안을 연이어 점검하며 사업 추진 여건을 살폈다.
전북도는 이번 연쇄 방문을 두고 정부가 지역의 산업생태계·일자리·청년창업·교통 기반 등 지역의 구조적 과제를 직접 챙기겠다는 신호로 받아들이고 있으며, 지역사회와 정치권도 변화에 대한 기대감을 드러내고 있다.
김관영 전북지사는 “전북의 식품·바이오·농생명 산업은 국가전략산업으로 도약할 기반을 갖추고 있다”며 “정부와 보조를 맞춰 청년·기업이 머무르는 산업생태계를 만들겠다”고 말했다.
정부 인사들의 방문은 같은 날 열린 충남 타운홀 미팅에서 이재명 대통령이 밝힌 ‘광역 성장 거점을 위한 대규모 지역 통합 필요성’과 맞물리며 지역 정치권에서 주목받고 있다. 이 대통령은 “충남·대전이 모범적 통합 모델이 될 수 있다”며 “자잘하게 쪼개져서는 생존이 어렵다”고 언급해 광역행정 통합의 필요성을 거듭 강조했다.
이 발언 이후 전북 정가에선 자연스럽게 ‘전주–완주 통합’ 논의가 재부상했다. 도와 전주시·완주군의 통합 논의가 장기간 제자리걸음을 하는 가운데, 이달 중순 열릴 전북 타운홀 미팅에서 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지 관심이 쏠리고 있다. 타운홀 미팅 특성상 시민 질의를 통해 통합 문제가 다시 수면 위로 떠오를 가능성도 제기된다.
전북 도정 관계자는 “정부의 현장 점검이 연쇄적으로 이뤄지는 것은 전북 현안이 본격적으로 공론화되고 있다는 신호”라며 “대통령의 메시지까지 더해지면 전북 현안의 향후 논의에 중요한 변수로 작용할 수 있다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사