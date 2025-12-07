정부 핵심 인사 전북 집결…타운홀 미팅 앞두고 지역 현안 ‘급물살’

총리, 익산 식품·교통 현장 점검

전라선·익산역·광역교통망 개선 기대

전북도 ‘광역 통합’ 논의 재부상

5일 김민석 국무총리가 전북 익산 국가식품클러스터 식품기업 창업지원 현장을 방문했다. 전북도 제공

김민석 국무총리는 5일 익산 국가식품클러스터 내 청년식품창업센터를 방문해 청년 창업기업과 간담회를 하고 현장을 둘러봤다. 이곳은

김 총리는 “익산의 식품산업 육성 모델은 전국 확장 가능성이 크다”며 “청년창업 생태계를 강화하는 것은 K-푸드 경쟁력 확보가 중요하다”고 강조했다.

간담회에서는

로컬웍스 등 5개 기업이 참여해 제품 개발과정과 애로사항을 공유했다.

5일 김윤덕 장관이 한국도로공사(전주수목원)에서 열린 제1회 전북 전주권 광역교통위원회에 참석했다. 전북도 제공

전북 도정 관계자는 “정부의 현장 점검이 연쇄적으로 이뤄지는 것은 전북 현안이 본격적으로 공론화되고 있다는 신호”라며 “대통령의 메시지까지 더해지면 전북 현안의 향후 논의에 중요한 변수로 작용할 수 있다”고 말했다.