‘이랜드 화재 계기’ 천안·아산 소방안전 인프라 강화

충남 천안시 동남구 이랜드패션 물류센터 화재 발생 사흘 째인 17일 오전 센터 외벽이 불에 타 검게 그을려 있다. 김성준 기자

효율적인 예방·대응 대비책 등 소방안전 모델 구축을 목표로

구체적으로 보면 고위험 시설 등 선제적 예방대책, 2만ℓ급 대용량 급수지원차 도입

AI 기반 첨단 예찰 자율드론 시스템 시범 운영

스마트 소방청사 신‧증축 추진

예방․대응 중심의 인력 재배치

현장지휘체계 강화 등이다.

“재난 유형의 대형·복합화된 소방 수요에 맞는 생활권 소방안전 체계를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.