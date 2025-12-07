“리앙쿠르 암초” 국내 서비스 시작한 스타링크, ‘독도’ 표기 논란

지도에 독도 없어…‘리앙쿠르 암초’ 검색하면 독도 위치 떠

미국 스페이스X의 저궤도 위성통신 서비스 '스타링크'의 가용성 지도 캡처

미국 스페이스X의 저궤도 위성통신 서비스 ‘스타링크’가 지난 4일 국내 서비스를 시작한 가운데, 서비스 지역을 표시하는 가용성 지도에서 독도를 표기하지 않아 논란이다. 특히 ‘리앙쿠르 암초’를 검색하면 독도로 위치가 표시돼 독도 문제를 지역화한다는 지적이 나온다.



7일 스타링크의 서비스 가능 지역 지도를 보면 독도는 지도에 표기돼 있지 않다. 울릉도는 ‘Ulleung-eup’으로 표기돼 있으나 독도는 삭제됐다.



검색창에 ‘독도’ ‘Dokdo’ 등을 검색하면 위치가 나타나지만 ‘리앙쿠르 암초’가 함께 추천된다. 리앙쿠르 암초를 선택하면 실제 독도의 위치로 이동해 사실상 독도를 리앙쿠르 암초로 표기한 효과를 내고 있다.



미국 스페이스X의 저궤도 위성통신 서비스 '스타링크'의 가용성 지도에서 '리앙쿠르 암초'를 검색했을 때 독도로 위치가 표시되는 모습. 스타링크 홈페이지 캡처

리앙쿠르 암초는 19세기 프랑스 포경선 ‘리앙쿠르호’에서 유래한 지명이다. 일본이 독도 분쟁을 지역화하기 위해 주로 활용하는 표현이다.



독도는 한국이 명백히 실효 지배 중인 영토로 역사적·지리적 근거 또한 충분하다. 이 때문에 한국 서비스를 시작한 스타링크가 독도를 명확하게 표기하지 않고 ‘리앙쿠르 암초’라는 표기를 선택한 것은 바람직하지 않다는 비판이 나온다.



구글도 유사한 논란에 휩싸인 바 있다. 한국에서 보는 구글 지도에는 ‘독도’로 표기돼있으나 일본에서는 ‘다케시마’로 적혀 있다. 외국인이 한국에 방문해 지도를 켜면 ‘리앙쿠르 암초’로 표기된다. 서경덕 성신여대 교수는 지난 9월 “미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 스웨덴, 호주, 뉴질랜드, 인도, 베트남, 이집트, 튀니지, 아르헨티나, 브라질 등 총 42개국 팔로워들이 제보를 해 줬는데 전부 ‘리앙쿠르 암초(Liancourt Rocks)’로 잘못 표기되고 있었다”며 “지난 3년 전 조사에서는 26개국 팔로워들이 동참해 줬는데 그때나 지금이나 구글 지도는 똑같이 잘못된 표기를 하고 있다”고 비판한 바 있다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



