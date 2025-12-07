대구 성장 동력 사업들 지연…남은 건 달빛철도뿐
대구경북 민·군 통합공항(이하 TK공항) 공자기금 확보 불발, 국립 근대미술관·뮤지컬전용극장 등 지역 핵심 사업 공회전, 신청사·군부대이전 지연 등으로 대구시 성장 동력이 약화되고 있다. 지역에서는 아직 가능성이 남아 있는 ‘달빛철도’ 건설만이라도 성공시켜야 한다는 목소리가 높아지고 있다.
7일 대구시 등에 따르면 달빛철도는 대구와 광주를 1시간 생활권으로 연결하는 동서 횡단 철도(198.8㎞) 건설 사업으로 단순한 교통망 확충을 넘어 영호남 지역의 경제 활성화와 문화 교류를 촉진하는 국가 균형 발전 핵심 인프라 구축 사업이다. 철도가 지날 예정인 영호남 10개 지방자치단체가 참여하고 있다. 조속한 사업 추진을 위해 지자체들과 정치권이 정부에 예비타당성조사 면제를 요구하고 있지만 아직 결론이 나지 않고 있다.
지역에서는 꺼져가는 대구의 성장 동력을 되살리기 위해 달빛철도 조기 건설에 속도를 내야 한다는 의견이 힘을 얻고 있다.
대구정책연구원의 ‘달빛철도 조기 건설을 위한 모델과 전략’ 연구자료에 따르면 달빛철도는 국정과제 57번 ‘교통혁신 인프라 확충’에 해당되며 영호남 지역의 국토 균형성장 촉진을 위해 꼭 필요한 사업이다. 이에 예타 면제의 조기 확정과 적기 건설이 절실하다.
달빛철도 건설에 따른 생산유발효과는 7조2965억원, 고용유발효과는 3만8676명에 이를 것으로 예상된다. 또 달빛철도 이용객 680만명을 포함해 교류 인구가 연 1500만명으로 이에 따른 달빛철도 권역 내 소비유발효과는 연간 1조2000억원으로 기대된다.
달빛철도가 완성되면 영호남을 아우르는 남부거대경제권 형성이 촉진된다. 달빛철도를 연안도시인 포항·목포로 확장해 영호남의 연안과 내륙을 잇는 ‘슈퍼 동서 횡단축’을 형성하면 달빛철도가 영호남 지역의 내륙경제권과 해양경제권을 연결하는 국토교통축으로 발전할 수도 있다.
지역에서는 정치권의 적극적인 활동이 필요하다는 의견도 나온다. TK공항 첫해 사업에 필요한 공자기금 예산 확보 과정에서 지역 정치권이 보여줬던 무기력한 모습이 달빛철도 사업에서 되풀이되면 성공이 어렵다는 것이다. 대구시는 다른 지자체들, 정치권과 힘을 모아 내년에 예타 면제가 확정될 수 있도록 모든 역량을 동원할 방침이다.
