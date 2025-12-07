북한은 빠지고 중국 견제에 초점…‘아메리카 퍼스트’ 내세운 트럼프 국가안보전략

새 국가안보전략 “대만 둘러싼 충돌 억제가 최우선 과제”

유럽에 대해서는 비용 분담 강조, “문명 소멸할 수 있다”고 경고

러시아 견제는 거의 언급 안 돼…“아메리카 퍼스트” 외교정책 역설

NSS는 “트럼프 대통령이 일본과 한국에 방위비 부담 증대를 지속적으로 요구하는 만큼, 이들 국가가 방위비를 더 늘리도록 압박해야 한다”고 했다.

미국은 대만 해협에서의 현상을 일방적으로 변경하려는 어떠한 시도도 지지하지 않는다”고 밝혔다.