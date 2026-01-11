[작은영웅] 야근한 딸을 위해 출근길 아빠가 은밀하게 들른 곳 (영상)

힘들다는 딸의 투정을 듣고 그냥 지나칠 수 없었던 아빠

우렁각시 자처한 중년 남성의 정체



우소희 막리단길 여주점 사장님

“제가 집에 가서 막 힘들어가지고 투덜투덜거렸어요 힘들다고... 그러니까 아빠가 다음 날 마음이 조금 안 좋으셨나 봐요”



▲ 영상으로 보기!

우리 사는 세상을 살만하게 만들어 주는

‘작은영웅’들의 이야기를 계속 들려드릴게요

유튜브에서 ‘KMIB(작은영웅)’을 검색하세요