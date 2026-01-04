[작은영웅] 응급환자 살린 버스 기사가 꼭 찾아달라고 한 시민 (영상)

경련하며 쓰러진 승객 살린 버스 기사와 시민의 찰떡 케미

이 분 좀 찾아주세요



김영곤 국민버스 707번 버스 운행 기사

“쓰러진 거 확인하고는 여러 사람이 볼 수 있게끔해서 도움을 요청하려고 ‘문을 열어놔야겠다’라는 생각을 먼저 한 것 같아요”



김영곤 국민버스 707번 운행 기사

“도와주셨던분들 아주머니하고 외부에 타셨던 분한테 감사 인사를 하려고 했었는데 버스 시간이 원체 딜레이가 되는 바람에 경황이 없어 전화번호도 못 받았어요”



이경희 대전관광공사 센터마케팅팀 사원

“뒷문이 열려 있었고 여성분이 쓰러져 계셨어요. 기사님이 (도와달라고) 부르셔가지고 혀가 “말려 들어가거나 음식물을 토하지 않아 가지고 음식물 넘어올까 봐 고개 조금 돌려 드리고...”



이경희 대전관광공사 센터마케팅팀 사원

“제가 여기 근무지여가지고 센터 내에 제세동기하고 산소호흡기가 있거든요. 그리고 안전 관리 하시는 분들이 있어가지고, 그분들 바로 투입할 수 있으니까...”



김영곤 국민버스 707번 운행 기사

“사실은 5~6년 정도 의용소방대에... 축제나 이런 거 열리면 심폐소생술 그런 교육을 해서 기본 상식은 있고, 조치를 그렇게 취할 수밖에...”



