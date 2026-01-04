[작은영웅] 응급환자 살린 버스 기사가 꼭 찾아달라고 한 시민 (영상)

열린 버스 뒷문을 향해 누군가 뛰어들어오더니 어딘가로 다급하게 전화를 합니다. 이어 버스 안에서 쓰러진 여성을 신중하게 살피고 하나씩 상태를 체크해나갑니다.
이 분 좀 찾아주세요
지난 11월 11일 오후 3시. 대전광역시 유성구의 DCC대전컨벤션센터 앞에서 여성 두 명이 버스에 탔습니다. 양손에는 대전 명물 성심당의 커다란 가방이 들려있었어요. 버스 기사님과 아이 콘택트를 하고 활짝 웃으면서 인사까지 한 여성들이 자리에 앉았습니다.
잠시 뒤 웅성웅성, 버스 안이 소란스러워집니다. 막 탔던 그 여성들 중 한 명이 쓰러진 거였습니다. 여성은 자리에 앉자마자 얼굴을 천장으로 향한 채 온몸을 부르르 떨더니 그대로 앞으로 고꾸라져 버렸습니다.
백미러로 상황을 확인한 김영곤 기사님. 곧바로 버스를 갓길에 세우곤 승객에게 달려갔습니다. 이어 호흡과 맥박을 체크한 뒤 함께 탄 승객에게 119 신고를 부탁하며 주위를 둘러봤는데 승객이라곤 함께 탄 친구와 중년 여성 둘밖에 없었어요. 기사님은 벌떡 일어나 운전석으로 달려가 버스 문을 열었습니다.
김영곤 국민버스 707번 버스 운행 기사
“쓰러진 거 확인하고는 여러 사람이 볼 수 있게끔해서 도움을 요청하려고 ‘문을 열어놔야겠다’라는 생각을 먼저 한 것 같아요”
예상은 적중했습니다. 여기 지나가던 흰색 점퍼 차림의 시민이 버스 안을 살펴보곤 황급히 뛰어 들어옵니다. 그러고는 쓰러진 환자의 눈과 입을 차례로 확인합니다. 혹시나 쓰러지면서 혀가 말려 들어간 건 아닌지, 음식물이 넘어와 기도를 막은 건 아닌지, 심폐소생술이 필요한 상황은 아닌지 차근차근 체크를 합니다.
의식은 희미해졌지만 다행히 여성의 호흡과 맥박은 살아 있었어요. 시민은 곧바로 환자의 머리를 옆으로 돌려 기도를 확보한 뒤 상태를 체크해 119상황실에 전달했습니다. 그 사이 기사님과 여기 있던 중년의 여성 승객은 쓰러진 여성의 팔다리를 주무르며 환자가 정신을 잃지 않도록 이름을 계속 불렀어요. 옆에 있던 친구는 구조대가 최대한 빨리 올 수 있도록 위치를 설명했고요.
그렇게 5분쯤 뒤. 드디어 119구급대가 도착했습니다. 살았습니다. 환자가 이송되고 다시 운전대를 잡은 기사님. 뒤늦게 아쉬운 마음이 들었다고 해요.
김영곤 국민버스 707번 운행 기사
“도와주셨던분들 아주머니하고 외부에 타셨던 분한테 감사 인사를 하려고 했었는데 버스 시간이 원체 딜레이가 되는 바람에 경황이 없어 전화번호도 못 받았어요”
다행히 늦게 합류한 시민은 찾을 수 있었습니다. 그는 컨벤션센터에서 근무하는 직원이었는데, 횡단보도를 건너다가 버스가 갓길에 서 있는 게 이상해 멈춰섰다고 합니다.
이경희 대전관광공사 센터마케팅팀 사원
“뒷문이 열려 있었고 여성분이 쓰러져 계셨어요. 기사님이 (도와달라고) 부르셔가지고 혀가 “말려 들어가거나 음식물을 토하지 않아 가지고 음식물 넘어올까 봐 고개 조금 돌려 드리고...”
평범한 직장인인 경희씨의 손놀림이 예사롭지 않은데요. 사실 사회복지학을 전공한 그는 대학 내내 응급처치에 대한 교육을 받았고, 졸업 후에도 공공시설에서 근무하면서 소방 안전 교육을 꾸준히 받아 왔기에 침착하게 대응할 수 있었다고 해요. 그게 전부는 아닙니다.
이경희 대전관광공사 센터마케팅팀 사원
“제가 여기 근무지여가지고 센터 내에 제세동기하고 산소호흡기가 있거든요. 그리고 안전 관리 하시는 분들이 있어가지고, 그분들 바로 투입할 수 있으니까...”
그랬군요. 경희씨는 장비가 비치된 곳을 자세히 알고 있었고, 든든한 전문가 동료도 있었기에 자신감 있게 나설 수 있었던 거였군요. 그런데 버스 기사님도 어떻게 문을 열어 도움을 요청할 생각을 했을까요.
김영곤 국민버스 707번 운행 기사
“사실은 5~6년 정도 의용소방대에... 축제나 이런 거 열리면 심폐소생술 그런 교육을 해서 기본 상식은 있고, 조치를 그렇게 취할 수밖에...”
공주소방서, 산성시장전문의용소방대로 활동하면서 위기상황을 자주 접하다보니 본능적으로 나온 행동이라고 하는데요. 그러고 보니 이날 환자가 무사히 병원으로 이송될 수 있었던 것은 기사님의 남다른 센스와 용감하게 나선 시민 덕분인 듯 합니다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
