[작은영웅] “창문까지 깼는데…” 의식 잃은 운전자 구조 후 드러난 소름 돋는 반전 (영웅)

5분 만에 현장 도착한 8명의 경찰과 사고 목격 후 달려간 시민들을 경악시킨 운전자

의식 잃은 운전자 구조 후 드러난 반전



원치연 신월2지구대 경사

“차량이 주차된 오토바이를 추돌했는데 연기가 많이 난다는 내용들로 6건의 112 신고가 연속적으로 접수되었습니다. 팀장님께서도 ‘상황이 급박하다’ ‘모두 다 나가야 한다’”



“얼마 후에 의식을 회복하였습니다. 근데 횡설수설하셔가지고 조금 알아듣기 어려운 상황이었습니다”



