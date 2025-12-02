입법조사처 “계엄 요건 중 ‘국가비상사태’ 헌법 명시 검토해야”

국회입법조사처가 2일 발간한 '헌정위기 극복 특별보고서' 표지. 국회입법조사처 제공

무장력이 수반된 소요나 반란으로 제한해 헌법과 법률에 명시하는 방안을 검토할 수 있다”고 제안했다.

계엄사령관을 합동참모의장으로 법률에 명시하는 방안을 적극 고려해야 한다”고도 분석했다. 1960년 4·19 혁명 이후 7번의 계엄을 거치며 임명된 계엄사령관 10명이 대부분 육군참모총장이었으며, 12·3 비상계엄 때도 군령권(작전 지휘권)이 없는 박안수 당시 육군참모총장이 계엄사령관을 맡았다는 것이다.