‘3945분’ 풀타임 출전…프로 3년차 수비수 인천 김건희 “K1에서도 인정받겠다”

인천 유나이티드 중앙수비수 김건희. 한국프로축구연맹 제공

김건희는 “시즌을 시작할 땐 그저 경기를 뛰고 싶다는 생각만 했다”며 “부상이 없었던 게 운이 좋았다”고 돌아봤다.

인천의 김건희가 지난 1일 서울 서대문구 스위스그랜드 호텔에서 열린 ‘하나은행 K리그 2025 대상 시상식’에서 K리그2 베스트11 수비수에 선정돼 기념촬영을 하고 있다. 한국프로축구연맹 제공

올 시즌

수비지역 태클 성공은 2위(21회), 공중볼 경합 성공은 3위(176회)에 올랐고

라운드 베스트11에도 12차례나 포함됐다. 인천은 39경기에서 단 30점밖에 실점하지 않았다.

윤정환 감독이 우승 공신 중 한 명으로 꼽은 그가 최고의 수비수로 선정된 것은 당연한 결과였다.