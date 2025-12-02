8연승 고공비행 대한항공…탄탄한 선수층으로 왕좌 탈환 넘본다

남자 프로배구 대한항공 선수들이 지난달 28일 한국전력전에서 승리하며 8연승을 달성한 이후 팬들에게 인사하고 있다. 한국배구연맹(KOVO) 제공

헤난 달 조토 대한항공 감독이 지난달 28일 한국전력전 작전타임에서 선수들에게 전술 지시를 하고 있다. KOVO 제공

대한항공 외국인 공격수 러셀이 지난달 28일 한국전력전에서 득점한 뒤 포효하고 있다. KOVO 제공

대한항공 정지석이 지난달 28일 한국전력전에서 득점에 성공한 뒤 세레머니를 펼치고 있다. KOVO 제공

지난 10월 전역한 국가대표 아포짓 스파이커 임동혁이 경기력을 되찾는다면 공격력은 한층 강해질 전망이다.

팀의 수비 라인을 단단히 지탱하고 있다.