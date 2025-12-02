전장연, 3~4일 시위 예고…지하철 출근길 대란 우려
전국장애인차별철폐연대(전장연)가 3일과 4일 대규모 집회와 지하철 탑승 시위를 예고해 출근길 혼잡이 우려된다. 서울교통공사는 이를 명백한 불법 행위로 규정하고 법적 조치를 포함한 강경 대응 방침을 밝혔다.
2일 서울교통공사에 따르면 전장연은 3일 오전 11시 1호선 시청역에서 ‘일자리 쟁취 결의대회’를 시작으로 9호선 국회의사당역과 여의도 일대로 이동하며 시위를 벌인다. 이어 4일 오전 8시에는 5호선 광화문역에 집결해 ‘출근길 지하철 탑니다’ 행사를 진행할 예정이다.
이에 대해 공사는 “휠체어에 탑승한 채 특정 열차 출입문에 모여 탑승하거나, 열차 출입문 사이에 휠체어를 정지시키는 등 고의로 열차를 지연시키는 불법행위”라고 지적했다. 이어 “열차 운행 방해 행위를 원천 차단하는 등 엄정 대응을 기본으로, 이용 시민의 안전 확보를 위해 모든 조처를 할 것”이라고 강조했다.
공사는 서울시, 경찰과 대책 회의를 열고 직원 300여명을 현장에 배치해 질서유지선을 구축하기로 했다. 운행 방해나 시설물 파손 등 불법 행위가 발생할 경우 경찰에 현행범 체포를 요청할 계획이다. 역사가 심하게 혼잡하면 해당 역을 무정차 통과하는 방안도 시행한다.
공사는 전장연의 시위가 장애인 일자리 예산 등 공사 소관 밖의 사안을 요구하고 있으며, 명분으로 삼아온 역사 내 엘리베이터 설치도 연말까지 완료될 예정이라고 설명했다.
지난달 전장연의 시위 재개 이후 접수된 관련 민원은 1644건에 달한다. 공사는 현재 전장연을 상대로 약 9억원 규모의 손해배상 소송과 형사 고발을 진행 중이다.
한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 “장애인 인권과 이동권 확대도 중요한 가치지만, 일상으로 바쁜 시민을 불법적 수단으로 한 시위는 결코 정당화될 수 없다”며 “명분 없는 불법시위는 더 용인돼서는 안 된다”고 말했다.
