박대준 쿠팡 대표 “김범석, 해외 체류…구체적 위치 몰라”
‘미국 국적’ 김범석, 국내 규제 회피
지난해 주식 처분으로 ‘5000억원’ 현금화
3370만명의 개인정보가 유출되는 사상 초유의 사고가 발생한 가운데, 쿠팡 창업주이자 실질적 소유주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장은 모습을 드러내지 않고 있다. 박대준 쿠팡 대표는 김 의장이 업무차 해외에 체류 중이라며 구체적 위치는 알지 못한다고 밝혔다.
박 대표는 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 현안질의에 참석해 “김범석 쿠팡 의장은 현재 글로벌 비즈니스 차 해외 체류 중”이라고 밝혔다. 그러나 구체적 체류 장소를 묻는 최민희 더불어민주당 의원의 질문에는 “구체적으로 어디 머무는지는 알 수 없다”고 답했다.
뒤이어 질의에 나선 이상휘 국민의힘 의원도 “쿠팡의 실질적 소유주인 김범석 의장의 소재를 모른다는 것이 말이 되냐”며 질타했지만 박 대표는 침묵을 지켰다. ‘김 의장이 이번 사태에 대해 어떻게 책임질 것인지 지시가 없었냐’ ‘대한민국 국민에 대한 사과와 보상 지시가 있었냐’는 질문에도 박 대표는 답하지 않았다.
박 대표는 김 의장의 입장 표명 여부 등에 답하지 않았다. 대신 “한국 법인에서 벌어진 일이고 제 책임하에 있기 때문에 제가 다시 한번 사과 말씀을 드리고 싶다”며 “제가 한국 법인의 대표로서 끝까지 책임지고 사태가 수습될 수 있도록 최선을 노력을 다하겠다”고 말했다.
김 의장은 쿠팡의 의결권 70% 이상을 보유해 실질적으로 쿠팡을 지배하고 있다. 그럼에도 미국 국적이라는 이유로 공정거래위원회의 동일인(총수) 지정에서 제외되는 등 국내 규제를 회피해왔다. 국회 출석 요구 또한 해외 체류 등을 이유로 참석하지 않고 있다. 지난 2015년 국정감사 증인 채택 당시에는 농구를 하다가 아킬레스건을 다쳤다며 불참하기도 했다.
한편 김 의장은 지난해 11월 보유 중이던 쿠팡 클래스B 보통주를 클래스A 보통주 1500만주로 전환해 처분, 4846억원을 현금화했다. 클래스B 보통주는 주당 29배의 차등 의결권을 가진 주식으로, 의결권 기준 김 의장의 지분율은 73.7%다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
