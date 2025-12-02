[속보] 경찰 “李대통령 가짜 담화 작성자 자수…30대 회사원”

[속보] 경찰 “李대통령 가짜 담화 작성자 자수…30대 회사원”
이재명 대통령을 사칭해 가짜 대국민 담화문을 온라인에 올린 작성자가 경찰에 자수했다.
서울경찰청은 30대 남성 A씨를 위계공무집행방해 등 혐의로 검거해 가짜 담화문 작성 경위 등을 조사 중이라고 2일 밝혔다. A씨는 전날 낮 12시30분쯤 경찰에 자수했다. A씨는 회사원으로 알려졌다.
A씨는 이 대통령을 사칭해 ‘해외주식 양도소득세율 인상, 보유세 신설’ 이라는 내용의 글을 온라인 등에 게시한 혐의를 받는다.
서울청은 “정부 기관 등을 사칭해 허위 정보를 생산하거나 유포하는 행위는 심각한 사회적 혼란과 불신을 초래하는 중대한 범죄행위”라며 “자체 운영 중인 허위 조작정보 대응 TF팀을 중심으로 허위 조작정보를 생산·유포하는 자뿐만 아니라 그 배후까지 추적해 무관용원칙으로 엄정하게 조치할 예정”이라고 밝혔다.
