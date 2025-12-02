부산교통공사, ‘철도 미래와 안전’ 워크숍 개최

코워크 로봇 공개… 유지관리 안전성 강화

디지털·AI 전환 기술혁신 방향 공유

녀년부터 6개 AX 과제 본격 추진

공사는 내년부터 인공지능 기반 도시철도 운영 고도화를 본격 추진한다. △부산 2호선 신조전동차 VR 교육시스템 구축 △AI 기반 스마트 환기설비 시스템 구축 △AI 기반 스마트 유지관리 체계 등 총 6개의 AX 과제를 추진할 예정이다.