中서 기이한 한국 군·경 코스프레 확산…“공권력 희화화”

서경덕 성신여대 교수 페이스북 캡처

그러면서 “한국 군·경이 중국 공안과 공조해 관련 콘텐츠 확산을 막을 수 있는 제도적 조치가 필요하다”며 “타국의 공권력 상징물을 희화화하는 행위는 국제적 예의에도 맞지 않는다”고 했다.