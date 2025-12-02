中서 기이한 한국 군·경 코스프레 확산…“공권력 희화화”
중국 SNS상에서 한국 군복과 경찰 제복을 착용한 코스프레 영상이 급속도로 확산하면서 논란이 되고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 2일 페이스북에 “중국 SNS 곳곳에서 한국 군복과 경찰 제복을 입고 기이한 행동을 하는 영상이 계속 퍼지고 있다”며 “국가 공권력을 희화화하고 오해를 불러일으킬 수 있다”고 적었다.
중국 SNS에 떠도는 영상을 살펴보면 한국 경찰 제복과 유사하게 만들어진 의상을 착용한 채 유흥업소에서 불법 행위를 단속하는 행동을 우스꽝스럽게 재현하는 모습 등이 담겨 있다.
문제는 이런 콘텐츠가 별다른 제재 없이 공유되고 있다는 점이다. 서 교수는 “한국뿐 아니라 중국에서도 군복과 경찰 제복의 무단 제작·유통은 엄연히 법적 처벌 대상”이라며 “이를 단순 놀이로 소비할 문제가 아니다”라고 지적했다.
이어 “공권력 상징물을 희화화하면 국가 신뢰도가 하락하고 나아가 제복 사칭 범죄로 악용될 위험도 있다”고 강조했다.
그러면서 “한국 군·경이 중국 공안과 공조해 관련 콘텐츠 확산을 막을 수 있는 제도적 조치가 필요하다”며 “타국의 공권력 상징물을 희화화하는 행위는 국제적 예의에도 맞지 않는다”고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사