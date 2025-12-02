시사 전체기사

[속보] 11월 소비자물가 2.4%↑…고환율에 석유류 5.9%↑

입력:2025-12-02 08:04
수정:2025-12-02 08:09
소비자 물가가 두 달 연속 2%대 중반의 오름세를 보였다.

농축수산물과 석유류 가격이 5% 넘게 뛰면서 물가를 밀어올렸다.

국가데이터처가 2일 발표한 ‘11월 소비자물가 동향’을 보면 지난달 소비자 물가지수는 117.20(2020년=100)으로 1년 전과 비교해 2.4% 뛰었다.

지난 10월(2.4%)과 동일한 상승폭이다.

지난 6~7월 2%대를 기록했던 물가상승률은 8월 1.7%로 내렸다가 9월 2.1%로 올라서면서 3개월째 2%대를 이어가는 중이다.

농축수산물 물가가 5.6% 상승하며 전체 물가를 0.42% 포인트 끌어올렸다.

석유류도 5.9% 오르며 물가 상승세를 견인했다. 국제유가는 하락했지만, 유류세 인하폭이 축소된 데다 고환율 요인까지 반영된 데 따른 것이다.

체감물가에 가까운 생활물가지수는 2.9% 상승했다. 지난해 7월(3.0%) 이후 1년 4개월 만에 가장 높은 상승폭이다.

생활물가지수는 가계 구입 빈도가 높은 144개 품목을 대상으로 작성한다.

어류와 조개류가 속한 신선어개·채소·과실 등 기상 조건에 따라 가격 변동이 큰 품목으로 구성된 신선식품지수는 4.1% 올랐다.

근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외지수는 2.3% 올랐다.

경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외지수는 2.0% 상승했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

