한·미, 핵추진 잠수함 이행 위한 실무협의체 가동키로

박윤주 외교부 1차관 “우라늄 농축 및 사용 후 핵연료 재처리 협의 개시” 강조

랜도 국무부 부장관 “조선업 등 한국의 미국 제조업 투자 약속 환영”

박윤주 외교부 1차관이 1일(현지시간) 워싱턴 DC 미 국무부 청사에서 크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관과 회담을 갖고 팩트시트 이행 방안을 논의한 뒤 취재진에게 회담 결과를 설명하고 있다. 연합뉴스

한국의 민간 우라늄 농축 및 사용 후 핵연료 재처리를 위한 한·미 간 협의 절차의 조속한 개시”를 요청했고

차관에게 “한국의 투자가 미국의 재산업화 노력에 상당히 기여한다”고 강조했다.

국무부는 이날 팩트시트 이행 관련 논의에 “한반도 및 인도·태평양 지역에서 70년 이상 평화·안보·번영의 핵심 고리 역할을 한 한·미 동맹의 현대화”가 포함됐다고 설명했다. 국무부 보도자료에는 원자력과 핵추진잠수함 건조 협의 등의 내용은 없었다.