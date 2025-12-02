러트닉 “한국산 자동차 관세 11월 1일자 15%로 소급 인하” 발표
하워드 러트닉 미국 상무장관은 1일(현지시간) 한국과 미국의 무역합의에 따라 한국산 자동차 관세를 지난달 1일부터 소급해 15%로 인하한다고 공식 발표했다. 러트닉 장관의 발표는 더불어민주당이 지난달 26일 국회에 ‘한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안(대미투자특별법)’을 발의한 것에 대한 대응 조치다.
러트닉 장관은 이날 상무부가 엑스에 올린 성명에서 “한국이 국회에서 전략적 투자 법안을 시행하기 위해 공식적으로 움직였다”며 “이 핵심 단계는 미국 산업과 노동자들이 미국 대통령의 한국과의 무역협정의 완전한 혜택을 볼 수 있도록 보장한다”고 밝혔다. 그러면서 “미국은 협정에 따라 자동차 관세를 11월 1일부터 15%로 하는 것을 포함해 특정 관세를 인하할 예정”이라고 설명했다.
러트닉은 이어 “우리는 또한 항공기 부품에 대한 관세를 철폐하고 한국에 대한 상호관세를 일본·유럽연합(EU)과 동일하게 맞출 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “한국의 미국 투자 약속은 우리의 경제 파트너십과 미국내 일자리 및 산업을 강화한다. 우리는 또한 양국 간 깊은 신뢰에도 감사한다”며 “양국의 더욱 강력하고 번영하는 미래를 만들기 위해 한국과 계속 긴밀히 협력하길 기대한다”고 말했다.
한·미 양국은 지난달 14일 서명한 ‘한·미 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)’에서 MOU 이행을 위한 법안이 한국 국회에 제출되는 달의 1일 자로 관세 인하 조치를 소급 적용하기로 했다. 앞서 대미투자특별법 발의가 이뤄지자 러트닉 장관도 자동차 관세 소급 인하 등을 공식 발표한 것이다.
산업통상부는 지난달 26일 국회에서 해당 법안이 발의된 직후 김정관 장관 명의의 서한을 러트닉에게 송부했다고 밝힌 바 있다. 이 서한에서는 MOU 이행을 위한 법안이 국회에서 발의됐음을 알리고, 자동차·차 부품 관세 인하의 소급 적용 등을 미 연방 관보에 조속히 게재해달라는 요청이 담겼다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사