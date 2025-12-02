러트닉 “한국산 자동차 관세 11월 1일자 15%로 소급 인하” 발표

하워드 러트닉 미국 상무장관이 지난달 25일(현지시간) 백악관에서 열린 추수감사절 행사에 참석한 모습. 연합뉴스

미국은 협정에 따라 자동차 관세를 11월 1일부터 15%로 하는 것을 포함해 특정 관세를 인하할 예정”이라고 설명했다.

우리는 또한 항공기 부품에 대한 관세를 철폐하고 한국에 대한 상호관세를 일본·유럽연합(EU)과 동일하게 맞출 것”이라고 밝혔다. 그러면서

지난달 14일 서명한 ‘한·미 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)’에서 MOU 이행을 위한 법안이 한국 국회에 제출되는 달의 1일 자로 관세 인하 조치를 소급 적용하기로 했다. 앞서

대미투자특별법 발의가 이뤄지자 러트닉 장관도 자동차 관세 소급 인하 등을 공식 발표한 것이다.