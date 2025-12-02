[속보] 엔 캐리 우려·비트코인 ‘휘청’에 뉴욕증시 하락
미국 뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 하락했다.
일본은행(BOJ)이 12월 금리 인상을 시사하면서 엔 캐리 트레이드 되돌림 현상이 가속화할 수 있단 우려가 주가를 눌렀다.
중국 인민은행(PBOC)이 스테이블코인을 불법이라고 재확인하며 비트코인 가격이 급락한 것도 시장을 얼어붙게 했다.
1일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 427.09포인트(0.90%) 떨어진 4만7289.33에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 36.46포인트(0.53%) 내린 6812.63, 나스닥종합지수는 89.76포인트(0.38%) 밀린 2만3275.92에 장을 마쳤다.
일본과 중국 중앙은행이 내놓은 조치가 위험 회피 심리를 자극하면서 주요 주가지수는 개장 전부터 강하게 하락했다.
우에다 가즈오 BOJ 총재는 이날 “다음 통화정책회의에서 기준금리 인상에 대한 장단점을 검토할 것”이라며 “조정은 너무 늦거나 너무 이르지 않아야 한다”고 말했다.
이 같은 발언은 일본은행이 12월 중 기준금리를 올릴 수 있다는 의미로 해석됐다. 이에 엔 캐리가 청산될 수 있다는 관측이 나왔고, 미국 증시도 하방 압력을 받았다.
중국 인민은행은 중국 공안부 등 여타 관계 부처와 함께 지난달 29일 발표한 성명을 통해 스테이블코인을 포함한 암호화폐 거래를 ‘불법 금융 활동’이라고 규정한 것도 시장에 부정적인 영향을 끼쳤다.
이 소식에 비트코인은 이날 5% 넘게 떨어졌고, 증시까지 된서리를 맞았다.
아메리벳증권의 그렉 파라넬로 미국 금리전략 총괄은 “일본 기준금리는 정상화하고 있는 가운데 ‘스톱앤고’ 접근법을 취하고 있다”면서 “‘고’가 나타날 경우 우리는 오늘 같은 어려움을 겪게 되고 그 여파는 확연하다”고 전망했다.
스톤X의 파와드 라자크자다 시장 분석가는 “엔 캐리 트레이드를 이용하는 투자자들이 일본 채권금리 상승으로 투기 자산에 대한 압박을 받았다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사