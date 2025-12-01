인천 송도서 ‘글로벌 톱텐 시티 위크 2025’ 개최
인천경제자유구역청은 1일부터 4일까지 송도컨벤시아와 경원재 바이 워커힐에서 ‘글로벌 톱텐 시티 위크 2025’를 개최한다고 밝혔다.
스마트시티, 바이오, 지속가능성 등 인천경제자유구역(IFEZ)의 핵심 전략 분야를 하나로 통합한 글로벌 혁신 주간으로 인공지능(AI)과 첨단기술이 도시·산업·환경 전반에 융합되는 ‘AI 기반 미래도시’의 모델을 제시하고 산·학·연 협력 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.
나흘간 전 세계 10개국에서 15여개 도시 대표단과 산학연 관계자들이 참여, AI 기반의 새로운 도시 패러다임을 열어가는 혁신 플랫폼의 장이 될 것으로 기대받고 있다.
AI 도시 이니셔티브 선언
인천경제청은 1일 오전 개막식에서 세계 최초로 ‘AI 도시 이니셔티브’를 공식 선언했다. AI 도시 이니셔티브는 ‘AI가 도시의 핵심 두뇌로 작동하는 AI 도시’로의 전환을 선도하겠다는 국제적인 선언이다. 이는 도시 전반의 데이터를 통합·분석하는 AI 도시 플랫폼을 기반으로 AI가 실시간으로 교통, 에너지, 환경, 안전, 행정서비스를 예측·판단·결정하는 지능형 자율도시 운영체계 구축을 목표로 한다.
▲AI 기반 도시모델 구성체계 ▲AI 기반 바이오산업 지원체계 ▲AI 기반 스타트업 지원체계 ▲AI 기반 도시서비스 및 운영센터 체계 등이 골자다.
인천경제청은 ‘AI가 도시를 학습·운영하는 글로벌 표준 모델’로 발전시켜 성공적으로 구축한 시스템을 다른 도시에 이식해 확산시킬 방침이다. 특히 IFEZ 스마트시티 서밋에 참석한 도시들과 협의체를 구성하고 아시아, 중동, 아프리카 도시들과 AI 도시 전략과 기술 공유 및 공동 프로젝트를 추진할 계획이다.
윤원석 인천경제청장은 “AI 도시 이니셔티브는 도시가 데이터를 스스로 학습하고 시민의 삶을 예측해 개선하는 새로운 도시 운영 철학”이라며 “IFEZ가 혁신과 협력의 거점 역할을 하겠다”고 말했다.
AI 스마트시티·바이오·지속가능성 주제
글로벌 톱텐 시티 위크 2025는 AI 기반 미래도시 혁신을 전 세계에 확산하고 협력의 거점으로 인천을 자리매김하는 중요한 계기로 스마트시티 서밋, ESG-AX 포럼, 존스홉킨스대-코리아 바이오 혁신 서밋 등 다양한 세션과 현장 프로그램으로 구성됐다.
1일과 2일 오전에 열리는 IFEZ 스마트시티 서밋 2025는 ‘스마트도시부터 AI 도시까지’를 주제로 세계 주요 도시 및 기관 대표들이 참여해 도시혁신과 AI 기술 융합 전략을 논의하는 글로벌 정상급 행사다.
윤원석 인천경제청장은 개막식에서 ‘IFEZ의 AI 기반 도시혁신 비전’을 제시하고 IFEZ AI 도시 이니셔티브 선언 및 파트너 도시들과의 협력을 시작으로 AI 도시로의 전환을 본격화한다.
정책 세션에서는 4개국 주요 도시 및 경제특구 대표들이 모여 ‘IFEZ AI 도시 협력전략’을 공유하며 협력 방안을 논의한다. 성과공유 세션에선 해외 여러 도시들이 IFEZ 도시모델을 기반으로 한 스마트시티 협력 프로젝트 사례를 발표한다.
기조 세션에서는 미래 스마트시티 방향을, 기술세션에서는 AI 기술 개발과 디지털 트윈 기반 스마트 그린 환경 구축 사례를 소개한다. 참가자들은 IFEZ 홍보관, 스마트시티 운영센터, 바이오공정인력양성센터 등 주요 시설을 방문해 AI 기술과 스마트 인프라를 체험할 예정이다.
1일 오후에는 2025 IFEZ 글로벌 ESG-AX 포럼이 열린다. 이는 ESG와 기술혁신의 결합을 통해 미래 도시의 지속 가능성을 모색하는 국제 행사로 기획됐다. 국내외 학계, 기업, 국제기구, 연구기관 전문가들이 지속가능한 도시와 첨단기술 융합의 새로운 패러다임을 제시한다.
기조연설에서는 인도 정부 과학자문실(PSA) 사프나 포티 박사와 한태준 겐트대학교 총장이 각각 스마트시티와 블루 이코노미를 주제로 발표한다. 패널토론에는 인천연구원, UNESCAP, UNDRR, GCF 등 국제 전문가들이 참여해 탄소중립, ESG, AI 기반 도시운영, 블루 이코노미 등 지속가능성장 과제와 협력 전략을 논의한다.
오는 3일 인천스타트업파크에서 개최되는 송도 바이오 오픈이노베이션 라운드테이블은 입주 기업, 기관들과 함께 송도 바이오 클러스터의 오픈이노베이션 방향성을 모색하는 자리로 마련된다.
셀트리온, 삼성바이오로직스, 롯데바이오로직스, 머크, 싸토리우스, 싸이티바 등 글로벌 바이오 기업들과 연세사이언스파크, 인천테크노파크, 인천창조경제혁신센터 등 입주기관들이 ‘송도 오픈이노베이션의 미래’를 주제로 성공 사례를 공유하고 협력 전략을 논의한다.
마지막 날에는 존스홉킨스대 주재 바이오테크 혁신 서밋이 개최된다. 미국 존스홉킨스 대학교와 한국 주요 기관이 공동 주최하며 AI 기반 바이오데이터 분석, 정밀의학, 글로벌 공동연구 및 인재양성 협력 방안을 논의하게 된다. 한·미 바이오 연구 협력의 거점을 마련하는 첫 단계로 AI와 바이오 융합의 미래산업 혁신을 가속화하는 글로벌 협력의 장이 될 것으로 기대된다.
AI 도시 혁신의 글로벌 허브로 도약
인천경제청은 이번 행사를 계기로 ▲AI 기반 도시운영 실증 플랫폼 조성 ▲AI-바이오 융합 산업 생태계 확장 ▲글로벌 AI 스타트업 허브 육성 ▲국제 AI 거버넌스 협력체계 구축 등을 본격 추진한다.
이를 통해 IFEZ는 AI 도시의 글로벌 리더이자 도시혁신의 국제 표준 도시로 자리매김하고 향후 APEC, UN, OECD 등 국제기구와 협력해 AI 기반 지속가능 도시모델의 확산과 윤리적 AI 거버넌스 구축을 선도할 계획이다.
유정복 인천시장은 “이번 ‘글로벌 톱텐 시티 위크 2025’는 IFEZ가 AI 기반 미래도시 혁신을 선도하는 중요한 전환점”이라며 “글로벌 협력과 첨단기술을 바탕으로 지속 가능하고 지능화된 미래도시 모델을 전 세계에 확산시킬 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사