인천 송도서 ‘글로벌 톱텐 시티 위크 2025’ 개최

인천 송도국제도시 내 송도컨벤시아 전경. 인천경제청 제공

1일과 2일 오전에 열리는 IFEZ 스마트시티 서밋 2025는 ‘스마트도시부터 AI 도시까지’를 주제로 세계 주요 도시 및 기관 대표들이 참여해 도시혁신과 AI 기술 융합 전략을 논의하는 글로벌 정상급 행사다.

마지막 날에는 존스홉킨스대 주재 바이오테크 혁신 서밋이 개최된다.