[속보] 쿠팡 “개인정보 노출 3370만개”…사실상 전 고객

서울 송파구 쿠팡 본사. 뉴시스

쿠팡 고객의 정보가 노출된 계정이 3300만개가 넘는 것으로 나타났다.

앞서 약 4500개 계정의 개인정보가 무단 노출됐다고 밝힌 것에 비하면 7만5000배 수준이다. 이는 거의 모든 고객의 정보가 노출된 것으로 추정되는 수치다.