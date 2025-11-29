일본 국민 ‘미국 친밀하다’ 응답 크게 줄어…“관세 영향”
일본 정부가 한 연례 여론조사에서 미일 관계를 긍정적으로 바라본다는 응답이 크게 줄었다고 현지 아사히신문이 보도했다.
아사히신문은 29일 일본 내각부가 전날 발표한 여론조사 결과를 바탕으로 이같이 보도했다. 해당 조사는 일본 정부가 매년 실시하는 것으로, 외교 분야 주요 사안을 다룬다.
조사에서 미일 관계가 ‘양호하다고 생각한다’ 또는 ‘어쨌든 양호하다고 본다’라는 응답은 70.8%로 나타났다. 이는 전년 대비 14.7% 포인트 하락한 수치다.
해당 질문을 도입한 1998년 뒤 2008년 68.9%에 이어 두 번째로 낮은 응답이다. 지난 몇 년 동안 미일 관계를 양호하다고 평가한 응답은 80~90%대를 유지했었다.
미국에 친밀감을 느낀다는 응답도 줄었다. ‘친밀감을 느낀다’, ‘어느 쪽인지 묻는다면 친밀감’이라는 응답은 77.0%로, 지난해와 비교해 7.9% 포인트 내려갔다.
아사히는 “미국 트럼프 행정부가 일본에 대해 고관세 조치 등을 취하며 미국에 대한 호감도가 대폭 감소한 결과”라고 해석했다.
이번 조사에서 중국에 ‘친밀감을 느낀다’거나 ‘어느 쪽인지 묻는다면 친밀감’이라고 답한 비율은 16.1%로, 전년 대비 1.4% 포인트 소폭 올랐다.
이번 조사는 지난 9월 25일~11월 2일 우편 방식으로 진행됐다. 10월 24일까지 회신한 18세 이상 1666명(회수율 55.5%)의 응답을 기반으로 결과를 냈다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
