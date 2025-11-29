민생회복 소비쿠폰 내일 마감…미사용 잔액 947억원
민생회복 소비쿠폰 사용기한이 이달 30일 자정 종료된다. 정부는 기한 내 사용하지 않은 잔액은 소멸하는 만큼 소비쿠폰을 모두 사용해달라고 당부했다.
29일 정부에 따르면 23일 기준 사용률은 98.9%다. 신용카드와 체크카드의 쿠폰 잔액은 947억원(1.1%)이다.
정부는 지난 7월 전 국민 대상 1차 소비쿠폰을 지급한 데 이어 9월에는 소득 상위 10%를 제외한 국민에게 2차 쿠폰을 발행했다. 두 차례에 걸친 쿠폰 지급 규모는 13조원을 넘는다. 신용카드와 체크카드로 지급된 쿠폰은 9조668억원이다.
행정안전부는 신용·체크카드사, 지방정부와 협력해 국민비서 서비스, 문자메시지, 앱·누리집 등 다양한 채널을 통해 미사용자를 대상으로 사용 마감일을 안내하고 있다.
윤호중 행안부 장관은 “국민께서 소비쿠폰을 적극적으로 사용해 주신 덕분에 지역 골목 경제에 활력이 살아났다”며 “아직 소비쿠폰을 모두 사용하지 않은 국민은 기한 내 빠짐없이 사용해달라”고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사