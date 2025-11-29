시사 전체기사

민생회복 소비쿠폰 내일 마감…미사용 잔액 947억원

입력:2025-11-29 16:15
공유하기
글자 크기 조정
서울 시내의 한 가게 앞에 놓인 민생회복 소비쿠폰 사용 안내문. 연합뉴스

민생회복 소비쿠폰 사용기한이 이달 30일 자정 종료된다. 정부는 기한 내 사용하지 않은 잔액은 소멸하는 만큼 소비쿠폰을 모두 사용해달라고 당부했다.

29일 정부에 따르면 23일 기준 사용률은 98.9%다. 신용카드와 체크카드의 쿠폰 잔액은 947억원(1.1%)이다.

정부는 지난 7월 전 국민 대상 1차 소비쿠폰을 지급한 데 이어 9월에는 소득 상위 10%를 제외한 국민에게 2차 쿠폰을 발행했다. 두 차례에 걸친 쿠폰 지급 규모는 13조원을 넘는다. 신용카드와 체크카드로 지급된 쿠폰은 9조668억원이다.

행정안전부는 신용·체크카드사, 지방정부와 협력해 국민비서 서비스, 문자메시지, 앱·누리집 등 다양한 채널을 통해 미사용자를 대상으로 사용 마감일을 안내하고 있다.

윤호중 행안부 장관은 “국민께서 소비쿠폰을 적극적으로 사용해 주신 덕분에 지역 골목 경제에 활력이 살아났다”며 “아직 소비쿠폰을 모두 사용하지 않은 국민은 기한 내 빠짐없이 사용해달라”고 말했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
홍준표 “윤석열, 갈 때 가더라도 당당히 가라”
드라마 ‘시그널’ 이문수 폐암 투병 중 별세…향년 76세
“‘그 당’ 왜 찍었어” 논란에…민희진 “이재명 지지해”
역주행하다 람보르기니 ‘꽝’…20대 동승자 사망
기름값 4주 연속 상승…서울 평균 1800원 돌파
부실수사에 청주 장기실종 살해 사건 미제될 뻔…CCTV도 만료
“수고했다” 장교 아들 어깨 두드린 이재용…母 임세령도 현장 참석
“국내 자율주행차 사고 꾸준히 증가…올해엔 9월까지 47건”
국민일보 신문구독