‘2025 김포 10대 뉴스’ 철도·교통·문화 현안에 집중

광역철도망 확대 박차 1위

서광급 예타 통과 2위 차지

그 결과 1위는 ‘서울5호선·서울2호선 신정지선·서울9호선 광역철도망 확대 박차’가 141표(13%)를 얻으며 선정됐다. 뒤이어 2위 ‘서부권광역급행철도(GTX급) 예타조사 통과’(12%), 3위 ‘김포골드라인 배차간격 2분 30초 단축’(10%), 4위 ‘일산대교 50% 지원 선언’(7%) 등이 차례로 이름을 올렸다. 7위에는 ‘GTX-A 킨텍스역 연계 33번·33-2번 버스노선 신설’(5%)이 포함되며, 시민 관심이 여전히 교통문제 해결에 집중돼 있음을 확인했다.