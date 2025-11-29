시사 전체기사

‘2025 김포 10대 뉴스’ 철도·교통·문화 현안에 집중

입력:2025-11-29 14:19
광역철도망 확대 박차 1위
서광급 예타 통과 2위 차지


경기 김포시민이 뽑은 ‘2025 김포 10대 뉴스’에서 광역철도망 확대가 가장 큰 호응을 얻은 것으로 나타났다.

김포시는 지난 11월 7일부터 24일까지 네이버 설문조사 폼을 통해 교통, 교육, 문화, 복지, 관광 등 다양한 분야 20개 정책을 대상으로 ‘2025년 김포시 10대 뉴스’ 온라인 투표를 실시했다. 올해 10대 뉴스는 총 218명의 시민이 참여해 후보 21개 중 최대 5개까지 중복 선택하는 방식으로 선정됐다.

그 결과 1위는 ‘서울5호선·서울2호선 신정지선·서울9호선 광역철도망 확대 박차’가 141표(13%)를 얻으며 선정됐다. 뒤이어 2위 ‘서부권광역급행철도(GTX급) 예타조사 통과’(12%), 3위 ‘김포골드라인 배차간격 2분 30초 단축’(10%), 4위 ‘일산대교 50% 지원 선언’(7%) 등이 차례로 이름을 올렸다. 7위에는 ‘GTX-A 킨텍스역 연계 33번·33-2번 버스노선 신설’(5%)이 포함되며, 시민 관심이 여전히 교통문제 해결에 집중돼 있음을 확인했다.

교통 외 분야에서도 다양한 정책이 관심을 받았다. 5위에는 ‘2025년 7월 전국 핫플레이스 2위에 오른 애기봉 평화생태공원’(6%)이 선정돼 김포의 관광 경쟁력이 주목됐으며, ‘라베니체 축제 12만명, 아라마리나 페스티벌 8만명 방문 등 축제 브랜드 강화’(6%)가 그 뒤를 이어 김포 대표 축제의 성장세를 보여줬다. 또한 ‘2025 대한민국 독서대전 개최와 모담 도서관 개관’(5%)이 9위를 기록하며 문화 기반 확충 역시 긍정적인 평가를 받았다.

이 외에도 ‘김포한강2콤팩트시티 지구계획 신청’(5%)이 8위에 올라 스마트시티 개발에 대한 기대감을 드러냈고, ‘염하 철책 개방과 수변도시 조성’(5%)이 10위에 오르며 김포시의 수로도시 전환 정책도 주목받았다.

시 관계자는 “앞으로도 교통혁신을 비롯해 문화·관광 활성화, 도시개발 등 시민이 체감할 수 있는 정책 성과를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

